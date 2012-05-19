اجرای طرح جامع نقطه اتصال ایران به اروپا بعد از 20 سال آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهر سرو به عنوان یکی از مهمترین شهرهای استراتژیک، اقتصادی و گردشگری آذربایجان غربی و ایران، امروز در وضعیت غیر قابل قبولی از نظر شهرسازی، مبلمان شهری، مراکز خدماتی و رفاهی و فضای گمرکی قرار دارد.

وجود این وضعیت برای شهری که لقب دروازه ورود ایران به اروپا را با خود یدک می کشد، چندان برازنده نیست که این امر لزوم توجه بیشتر مسئولان و مردم جهت رفع کردن نیازهای این شهر مرزی و سرمایه گذاری اقتصادی در این ظرفیت بی بدیل را دو چندان می کند.

همه ساله مسافران و گردشگران داخلی از جای جای کشور با امید خرید لوازم مورد نیاز با قیمتهای مناسب تر راهی شهر ارومیه و بازارچه و کمرگ سرو می شوند اما بعد از گذر از جاده های باریک و پر پیچ خم و با آسفالت نامناسب، عدم وجود امکانات رفاهی، بهداشتی و خدماتی، عدم وجود راهنما و یا بروشور جهت معرفی پتانسیلها و ظرفیتهای گردشگری منطقه، وضعیت نامناسب گمرک و بازارچه مرزی که محدود به چند مغازه فروش لوازم آرایشی و لباس می شود، مواجه می شوند.

با توجه به این نکته که سرو از مبادی مهم ورود و خروج مسافر و گردشگران خارجی به کشور به شمار می رود وجود این مشکلات در کنار اهمیت جذب گردشگر خارجی که خود جای بحث طولانی و جداگانه ای به لحاظ اهمیت دارد نشان دهنده ضرورت لزوم توافق مخالفان طرح جامع شهر سرو و اختصاص اعتبار برای اجرای کامل این طرح است.

طرح جامع شهر سرو در سال 71 به درخواست شهید عطایی استاندار وقت آذربایجان غربی توسط یکی از مهندسان شهرساز استان طراحی و مورد تصویب شورای عالی شهرسازی کشور قرار گرفت که تا کنون به دلیل اختلاف سلیقه ای استانداران و مسئولان محلی تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.

اتصال ایران به چهاردهمین نقطه مهم و استراثژیک دنیا واقع در شهر نصیبین استان ماردین کشور ترکیه که تمامی شاهراه های اروپا و همچنین سوریه به این نقطه متصل می شوند، کاهش زمان رسیدن از تهران به مرز ترکیه از طریق سرو به هشت ساعت، جابجایی مسافران عتبات عالیات به کشور سوریه، ایجاد اماکن و محلهای اقامتی برای گردشگران داخلی و خارجی، فعال شدن بازارچه و گمرک مرزی در این شهر از جمله مزیتهای بارزی است که باعث می شد نتوان به راحتی از کنار عدم اجرایی شدن این طرح گذشت.

تصویب طرح جامع – تفصیلی شهر سرو

امروز بعد از گذشت 20 سال مسئولان با پیگیری جدی و کنار گذاشتن اختلافات سلیقه ای خود در جلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی آذربایجان غربی رای به اجرای طرح جامع – تفصیلی شهر سرو دادند تا بر اساس این طرح سرانه فضاهای مختلف شهر سرو تا افق 1405 تعیین و کاربریها مورد نیاز توسعه شهر گنجانده شده است.

جواد محمودی معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در این جلسه با اشاره به اهمیت موقعیت مرزی شهر سرو گفت: شهر سرو در مبادلات مرزی و مراودات کشورهای همسایه ایران و ترکیه از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه با تصویب این طرح مدل توسعه ای شهر تبیین می شود افزود: این طرح زمینه سرمایه گذاری مطمئن در این شهر مرزی بیش از پیش فراهم می شود.

شهر سرو در مبادلات مرزی و مراودات کشورهای همسایه ایران و ترکیه از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و به همین منظور در این طرح به منظور تامین نیازهای توسعه ای شهر تمامی کاربری ها از جمله فضاهای مذهبی، تجاری، درمانی، خدماتی، آموزشی و تفریحی و توریستی و نمایشگاهی به میزان کافی گنجانده شده است.

با تصویب این طرح مدل توسعه ای شهر سرو در مرز ایران با ترکیه تبیین شده و زمینه سرمایه گذاری مطمئن در این شهر مرزی بیش از پیش فراهم می شود.