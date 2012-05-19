اولین خانه فرهنگ دیجیتال در کاشمر راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اداره ارشاد کاشمر صبح شنبه در این مراسم که در کانون فرهنگی هنری شهدای حیدری این شهرستان برگزار شد گفت: همزمان با کاشمر دو شهرستان استان خراسان اولین خانه فرهنگ دیجیتال خود را راه اندازی می کنند.

جواد روشندلدر ادامه از هزینه یکصد و 50 میلیون ریالی برای این خانه فرهنگ دیجیتال خبر داد و گفت: این خانه دیجیتال هم اکنون به 10 سیستم کامپیوتر، کتاب، و انواع نرم افزار تجهیز شده است.

وی هدف راه اندازی این خانه فرهنگ دیجیتال را استفاده جوانان از اینترنت و نرم افزارهای پاک برای آسایش خانواده ها دانست و گفت: قبل از این فقط در سه شهرستان این چنین خانه فرهنگ دیجیتال راه اندازی شده بود.

سرپرست اداره ارشاد کاشمر در ادامه با بیان اینکه استفاده بهینه از فناورى‏هاى اطلاعاتى و ارتباطى براى تحقق اهداف فرهنگى نظام را مقام معظم رهبری ابلاغ کرده اند، گفت: از این رو با توجه به این ابلاغ طرح کلان ملی "شبکه ملی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران" ضرورتی خاص و حیاتی پیدا کرده است.

وی افزود: ایجاد ارتباط علمی و ساختاری بین دانشگاهها با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای طرح، اتصال با مراکز پژوهشی، گسترش فرهنگ انقلابی اسلامی از طریق گسترش ابزارهای نوین اطلاعاتی و استفاده از ابزار فن آوری اطلاعات برای تحقق اهداف نظام، تقویت هویت ملى جوانان متناسب با آرمان هاى انقلاب اسلامى، فراهم کردن محیط رشد فکرى از مشخصات بارز طرح شبکه ملی فرهنگ است.

وی ایجاد و تجهیز مراکز فرهنگی به خدمات و تجهیزات فن آوری اطلاعات درمناطق محروم را در اولویت اجرای این طرح اعلام کرد و افزود: در همین راستا خانه فرهنگ دیجیتال شهدای حیدری به عنوان اولین و تنهاترین مرکز فرهنگی دیجیتال در شهرستان کاشمر که جزو اولین ها در کل کشور هم به شمار می رود به همت دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تجهیز و راه اندازی شد.