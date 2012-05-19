150 مسجد میزبان معتکفان کرجی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد با بیان این مطلب ظهر شنبه در جلسه هماهنگی مراسم اعتکاف در سطح مساجد شهرستان کرج اظهار داشت: این مراسم در سال گذشته در 60 مسجد شهرستان برگزار شد که در سال جاری این تعداد به 2.5 برابر افزایش می یابد.

وی افزود: برگزاری این مراسم همچون سایر اقدامات فرهنگی گامی بسیار مهم در راستای مبارزه با جنگ نرم دشمنان نظام و انقلاب است که باید مورد توجه مردم و مسئولان قرار گیرد.

ایران نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه اعتکاف، یکی از شاخص های ارتقای معنویت در جامعه است، بیان کرد: اگر می خواهیم با اهداف و برنامه های مسموم جنگ نرم مبارزه کنیم باید با ورود میدانی در جهت ارتقای شاخص های فرهنگی و معنوی در جامعه تلاش و برنامه ریزی کارشناسی داشته باشیم.

فرماندار کرج همچنین در سخنانی تحلیلی به برخی اقدامات و توطئه های دشمنان در راستای اهداف طراحی جنگ نرم پرداخت و یادآور شد: جامعه امروز ما در شرایطی قرار دارد که اقدامات فرهنگی بر سایر امور مقدم است بنابراین مدیران در تمامی حوزه ها باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که بتوانند علاوه بر خنثی کردن توطئه دشمنان در راستای تحقق اهداف و برنامه های فرهنگی مبتنی بر فرهنگ غنی اسلام گام بردارند.

وی افزود: ترویج بهائیت و عرفان های نوظهور، شیطان پرستی، ترغیب جوانان به استفاده از موادمخدر صنعتی برای تخریب اندیشه خلاق جوانان و... از جمله اهدافی است که در طراحی جنگ نرم از سوی دشمنان مدنظر قرار داشته و دارد.

ایران نژاد تصریح کرد: در چنین شرایطی نقش دستگاه های فرهنگی و آموزشی برای مقابله با این اقدامات بسیار مهم است که امید می رود با تهیه و تدوین برنامه های مناسب شاهد اجرای برنامه های پرمحتوای دینی و فرهنگی در سطح شهرستان باشیم.

شهرستان کرج همزمان با برگزاری بیست و سومین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره)، میزبان 60 هزار زائر از اقصی نقاط کشور است.

مراسم ارتحال حضرت امام در کرج نیز برگزار می شود

وی همچنین درباره برنامه های ستاد برگزاری بیست و سومین سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) اظهار داشت: علاوه بر میزبانی از زائران مرقد مطهر امام(ره)، 30 هزار زائر نیز از این شهرستان به مرقد مطهر امام(ره) اعزام می شوند.



وی افزود: علاوه بر اعزام زائران به مرقد حضرت امام (ره)، مراسمی نیز در مسجد رسول اکرم(ص) واقع در جهانشهر کرج روز چهارشنبه، 10 خرداد ماه از ساعت 10 صبح برگزار می شود.

وی یادآور شد: هماهنگی با سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه برای انتقال زائران، تشکیل کمیته های مرتبط با ستاد و اعزام کاروان پیاده روی از دیگر اقداماتی است که در این ستاد مورد توجه قرار گرفته است.

خروجی علمی جلسات باید منجر به اختصاص اعتبارات مناسب شود

فرماندار کرج بر خروجی علمی جلسات که منجر به اختصاص اعتبارات مناسب می شود، تاکید کرد.

ایران نژاد با بیان این مطلب اظهار داشت: شورای ترافیک شهرستان به عنوان قرارگاه مرکزی ترافیکی و حمل و نقل شهر نقش بسزایی در ساماندهی این مهم در شهرستان دارد که باید با بررسی طرح های کارشناسی در کمیته تخصصی این شورا خوراک علمی لازم فراهم شود.

وی افزود: اختصاص اعتبارات موردنیاز برای ساماندهی وضعیت ترافیکی شهر منوط به ارائه طرح های موردنیاز کارشناسی و با اولویت شهرستان است که باید بیش از پیش مورد توجه اعضای این شورا قرار گیرد.



این مسئول تاکید کرد: تحقق این مهم می تواند گامی بسیار مهم در راستای پرهیز از پراکنده کردن اعتبارات اختصاص یافته به طرح های مختلف باشد.



راه اندازی مرکز کنترل ترافیک شهر ضروری است



ایران نژاد در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه اعتبارات سال 91 این حوزه بر اساس اولویت های ترافیکی شهرستان تنظیم و برنامه ریزی می شود، خاطرنشان کرد: با اجرا و راه اندازی مرکز کنترل ترافیک کرج می توان علاوه بر ساماندهی وضعیت ترافیکی کرج زمینه های لازم برای ارتقای وضعیت امنیتی شهر را نیز فراهم کرد.



وی یادآور شد: شهرداری کرج با اجرای این طرح مهم می تواند علاوه بر تسهیل در تردد مردم و ساماندهی وضعیت حمل و نقل و ترافیک نیروی انتظامی را در ارتقای ضریب امنیتی شهرستان یاری دهد.



فرماندار کرج در بخش دیگری از سخنان خود تلاش مدیران دستگاه های مختلف از جمله شهرداری کرج را قابل تقدیر خواند و گفت: طی سال های گذشته اجرای طرح هایی همچون تقاطع های غیرهمسطح سالیان سال طول می کشید اما امروز با همت و غیرت مدیران شهری و مسئولان شهرستان اقدامات شایسته ای در حوزه عمران و توسعه شهری صورت می گیرد.



وی تصریح کرد: در سال گذشته با تلاش پلیس راهور و اجرای طرح های مناسب ترافیکی شاهد کاهش 58 درصدی تصادفات نسبت به سال 89 بودیم این مهم در جاده چالوس که یکی از محورهای مهم و پرترافیک کشور است با اختصاص 100 میلیارد ریال توانست.