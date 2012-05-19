به گزارش خبرگزاری مهر، بانوی قمی به مرحله دوم اردوی آماده سازی تیم ملی سپک تاکرا بانوان کشورمان دعوت شد.



این در حالی است که مرحله نخست اردوی تیم ملی سپک‌تاکرای بانوان کشورمان برای حضور در مسابقات جهانی در کشور تایلند با دعوت از 12 ملی‌پوش توسط کادر فنی تیم ملی به مدت 10 روز در گنبد کاووس برگزار خواهد شد.



اما بر اساس برنامه جدید، تمرینات آماده‌سازی در دو نوبت صبح و بعدازظهر زیر نظر پریناز سلیمانی، سرمربی تیم ملی پیگیری خواهد شد، در حالی که مرحله دوم اردوی آماده‌سازی نیز از روز بیستم خردادماه به میزبانی تهران برگزار خواهد شد.



در بین اسامی ملی‌پوشان دعوت شده به اردوی تیم ملی ندا مرادی بانوی عضو تیم سپک تاکرا استان قم در مسابقات لیگ دسته اول باشگاه های کشور نیز حضور دارد و در کنار مرضیه عزتی‌نیا، فاطمه ساروق، پروانه جعفری، صغری پورصفر، ملیحه عزتی‌نیا، مژگان لک، زهرا شوشتری، سمانه نعمتی، فروزان تقی‌زاده، عاطفه مرادیان و نسرین درتومی خود را برای اعزام به مسابقات سپک‌تاکرای قهرمانی جهان که تیرماه سال‌ جاری به میزبانی تایلند برگزار خواهد شد آماده می کند.



مقام ششم قم در مسابقات والیبال نشسته معلولان قهرمانی کشور



تیم والیبال نشسته جانبازان و معلولان قم در نخستین تجربه حضور در مسابقات قهرمانی کشور به مقام ششم رسید.



نخستین دوره رقابت های والیبال ساحلی ایستاده معلولان قهرمان کشور در حالی پایان یافت که این پیکارها با عنوان جام میلاد دو نور و به میزبانی هیئت ورزش های جانبازان و معلولان استان مازندران در شهر چالوس برگزار شد.



این مسابقات با حضور تیم هایی از خراسان رضوی(الف و ب )، مازندران (الف و ب)، گلستان، آذربایجان شرقی، سمنان، سیستان و بلوچستان، مرکزی، تهران، هرمزگان، البرز، لرستان، قم و کرمان در شهر چالوس برگزار شد و در پایان تیم گلستان به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم‌های خراسان رضوی الف و مرکزی به ترتیب در جایگاه دوم و سوم ایستادند در حالی که تیم قم به مقام ششم دست پیدا کرد.



نخستین دوره رقابت های قهرمان کشوری والیبال ساحلی معلولان، که به دلیل تقارن زمان برگزاری با خجسته ایام میلاد حضرت زهرا( س) و امام خمینی(ره) جام میلاد دو نور نام گذاری شده بود، به منزله انتخابی تیم ملی نیز محسوب می‌شد و پس از انتخاب نفرات برتر، روند آماده سازی تیم ملی برای حضور در تورنمنت‌های والیبال ساحلی آغاز خواهد شد.



رقابت دارت اندازان قمی در لیگ دارت مردان کشور



دارت اندازان قمی در رقابت های لیگ دارت قهرمانی مردان کشور با حریفان خود برای کسب عناوین برتر به رقابت می پردازند.



مسابقات لیگ برتر و لیگ دسته اول انفرادی دارت در بخش در مجموعه ورزشی شهید کشوری تهران برگزار می شود، در حالی که بر اساس برنامه ریزی فدراسیون انجمن های ورزشی، در لیگ برتر 16 بازیکن و در لیگ دسته اول همین تعداد دارت انداز حضور دارند.



این در حالی است که هم اکنون در پیکارهای دارت لیگ برتر مردان کشور، حسین اعرابی از سمنان و در لیگ دسته اول نیز محمد ناظریه از همین استان در صدر جدول ایستاده اند و در نهایت چهار بازیکن برتر لیگ برتر به اردوی تیم ملی دارت دعوت می شوند و چهار نفر برتر لیگ دسته اول به لیگ برتر راه خواهند یافت.