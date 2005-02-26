در پنجمين كتاب پاپ مطرح شد : جامعه غرب جامعه اي بي خدا و ضد انجيل است

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه "مهر" به نقل از نشريه تلگراف، اين كتاب كه « حافظه و هويت : گفت و گو در ميان هزاران سال» نام دارد و به زبان ايتاليايي منتشر شده است، آسانگيري اخلاقي غرب و تحليل كردن جامعه با طلاق، روابط آزاد، سقط جنين، اتانازي و سوء استفاده هاي ژنتيكي را مورد سرزنش قرار داده است.

وي همچنين دراين كتاب براي اولين باز به سوء قصدي كه در سال 1981 به جان وي شد صحبت كرده و زنده ماندن خود را مداخله الهي در اين امر توصيف كرده است.

تمركز اصلي اين اثر ريسكي است كه دموكراسي ها در مورد قانون خداوند مطرح كرده اند.



نشريه ايتاليايي زبان "ريپابليكا" نوشت : نيهيليسم غرب پاپ را آزار مي دهد. ادعاي پاپ اين است كه پارلمان هاي دموكراتيك كشورهاي غربي مسئول اين امر هستند. پاپ ادعا كرده جامعه ضد انجيل كه به وسيله نيروهاي قدرتمند اقتصادي به وجود آمده است درحال گسترش اين ايده است كه فرد بايد به نحوي زندگي كند كه گويي خدايي وجود ندارد. پاپ اعتقاد دارد، درست نقطه مقابل اين موضوع اروپاي شرقي به يك بلوغ معنوي دست يافته است كه در آن ارزش هاي حائز اهميت مورد توجه در مقايسه با غرب قرار گرفته است.

وي اضافه كرد : تهديد اصلي كه اروپاي مركزي اكنون با آن مواجه است سقوط بدون انتقاد تحت نفوذ فرهنگ منفي است كه در غرب گسترده شده است.