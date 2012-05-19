تبریز میزبان رقابتهای سرکل کبدی انتخابی لیگ قهرمانی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر ، مسابقات انتخابی تیم ملی با حضور 10 تیم برتر کشور از یکم الی سوم خرداد ماه در تبریز برگزار و نفرات و تیمهای برتر به رقابتهای لیگ قهرمانی جهان در دبی و مسابقات قهرمانی آسیا در پاکستان اعزام خواهند شد.

در این رقابتها تیمهای خراسان رضوی ، قم ، تهران ، کرمانشاه ، سمنان ، اردبیل ، مازندران ، گلستان ، سیستان و بلوچستان و آذربایجانشرقی با هم رقابت می کنند.

رقابتها در استادیوم تختی تبریز در چمن این شهر برگزار خواهد شد.



یونس سرمستی کشتی گیر ملکانی در رقابتهای قهرمانی آسیا با یک وزن بالاتر



یونس سرمستی کشتی گیر ملکانی و دارنده مدال برنز رقابتهای جهانی نوجوانان به اردوی تیم ملی کشتی نوجوانان ایران برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا دعوت شد.

وی که دارنده طلای رقابتهای جهانی است به یک وزن بالاتر رفته و از وزن 44 کیلو به وزن 55 کیلو رفته تا مدال طلای آسیا را از آن خود کند.

یونس سرمستی برای کسب دوبنده تیم ملی با کشتی گیران مازندرانی و تهرانی رقابت خواهد کرد.