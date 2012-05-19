  1. استانها
  2. قزوین
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۳۳

امیری:

2500 لیتر گازوئیل قاچاق در قزوین کشف شد

2500 لیتر گازوئیل قاچاق در قزوین کشف شد

قزوین- خبرگزاری مهر: رئیس پلیس آگاهی استان قزوین گفت: ماموران انتظامی استان در سه اقدام پلیسی، چهار هزار انواع کالا و دو هزار و 500 لیتر گازوئیل قاچاق را کشف و ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان امیری در این باره اظهارداشت: ماموران پلیس آگاهی استان قزوین حین کنترل خودروهای عبوری در آزادراه قزوین، زنجان به یک دستگاه سواری پژو 203 مشکوک و خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از این پژو، هزار و 470 ثوب البسه قاچاق کشف و راننده خودرو را دستگیر کردند.

امیری تصریح کرد: در اقدامی دیگر ماموران انتظامی شهرستان البرز در آزاد راه قزوین، کرج در بازرسی از دو دستگاه خودرو، هزار و 800 ثوب البسه و هزار و 103 عدد ابزارآلات قاچاق کشف و ضبط کردند.

وی یادآورشد: ماموران پاسگاه شهرستانک بویین ‌زهرا نیز روز گذشته در بازرسی از یک دستگاه نیسان مقدار دو هزار و 500 لیتر گازوئیل قاچاق کشف و راننده خودرو را دستگیر کردند.

کد مطلب 1605941

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها