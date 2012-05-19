2500 لیتر گازوئیل قاچاق در قزوین کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان امیری در این باره اظهارداشت: ماموران پلیس آگاهی استان قزوین حین کنترل خودروهای عبوری در آزادراه قزوین، زنجان به یک دستگاه سواری پژو 203 مشکوک و خودرو را متوقف کردند.
وی افزود: ماموران در بازرسی از این پژو، هزار و 470 ثوب البسه قاچاق کشف و راننده خودرو را دستگیر کردند.
امیری تصریح کرد: در اقدامی دیگر ماموران انتظامی شهرستان البرز در آزاد راه قزوین، کرج در بازرسی از دو دستگاه خودرو، هزار و 800 ثوب البسه و هزار و 103 عدد ابزارآلات قاچاق کشف و ضبط کردند.
وی یادآورشد: ماموران پاسگاه شهرستانک بویین زهرا نیز روز گذشته در بازرسی از یک دستگاه نیسان مقدار دو هزار و 500 لیتر گازوئیل قاچاق کشف و راننده خودرو را دستگیر کردند.
قزوین- خبرگزاری مهر: رئیس پلیس آگاهی استان قزوین گفت: ماموران انتظامی استان در سه اقدام پلیسی، چهار هزار انواع کالا و دو هزار و 500 لیتر گازوئیل قاچاق را کشف و ضبط کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان امیری در این باره اظهارداشت: ماموران پلیس آگاهی استان قزوین حین کنترل خودروهای عبوری در آزادراه قزوین، زنجان به یک دستگاه سواری پژو 203 مشکوک و خودرو را متوقف کردند.
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