2500 لیتر گازوئیل قاچاق در قزوین کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان امیری در این باره اظهارداشت: ماموران پلیس آگاهی استان قزوین حین کنترل خودروهای عبوری در آزادراه قزوین، زنجان به یک دستگاه سواری پژو 203 مشکوک و خودرو را متوقف کردند.



وی افزود: ماموران در بازرسی از این پژو، هزار و 470 ثوب البسه قاچاق کشف و راننده خودرو را دستگیر کردند.



امیری تصریح کرد: در اقدامی دیگر ماموران انتظامی شهرستان البرز در آزاد راه قزوین، کرج در بازرسی از دو دستگاه خودرو، هزار و 800 ثوب البسه و هزار و 103 عدد ابزارآلات قاچاق کشف و ضبط کردند.



وی یادآورشد: ماموران پاسگاه شهرستانک بویین ‌زهرا نیز روز گذشته در بازرسی از یک دستگاه نیسان مقدار دو هزار و 500 لیتر گازوئیل قاچاق کشف و راننده خودرو را دستگیر کردند.