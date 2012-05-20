دو و میدانی کار یزدی در مسابقات قهرمانی کشور خوش درخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات دو و میدانی جوانان کشور به میزبانی استان خراسان رضوی برگزار شد که شفیع خلفی از دو و میدانی کاران یزدی در رشته پرش با نیزه بر سکوی نخست ایستاد.



خلفی در رشته دهگانه نیز موفق به کسب مدال برنز شد.

حضور بانوی تکواندو کار یزدی در اردوی تیم ملی ناشنوایان کشورمان



بانوی تکواندوکار یزدی در آخرین اردوی آمادگی تیم ملی تکواندو ناشنوایان کشورمان حضور یافت.

فاطمه منتظری تکوانو کار ناشنوا یزدی تمرینات خود را در آخرین اردوی آمادگی تیم ملی تکواندو بانوان ناشنوا آغاز کرده است و تا سوم خرداد ماه نیز ادامه دارد.



تیم ملی تکواندو بانوان ناشنوا، خود را برای حضور قدرتمند در هفتمین دوره بازیهای آسیایی 2012 کره جنوبی آماده می کند.

برگزاری مسابقات تیراندازی بانوان شاغل در یزد



یک دوره مسابقات تیراندازی بانوان شاغل در یزد برگزار شد.



مسابقات تیراندازی بانوان شاغل با حضور تیم های شهرداری، علوم پزشکی، ورزش و جوانان و بهزیستی در دو خش تفنگ و تپانچه برگزار و نفرات برنر مشخص شدند.



در این رقابت ها و در رشته تفنگ اعظم چارجوهر مقام اول را کسب کرد و طیبه منصوری و طیبه گرگی حسینی دوم و سوم شدند.



در بخش تپانچه نیز فاطمه شمس، اعظم السادات امام و نارآرام فتاحی به ترتیب مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند.