بهمن فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیم های فوتبال سپاهان و استقلال از مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ضمن بیان مطلب فوق گفت: با یک سری هماهنگی ها در داخل فوتبال ایران می توانستیم به گونه ای برنامه ریزی کنیم که دوتیم سپاهان و استقلال در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا بهم نخورند تا در نهایت منجر به حذف یکی از دو نماینده فوتبال ایران نشود.

وی با بیان اینکه استرس بازیکنان دو تیم در این مرحله نسبت به مرحله گروهی رقابتها کمی کمتر است، افزود: به عنوان یک کارشناس سپاهان را تیم بهتری نسبت به استقلال می دانم، در واقع این تیم به فوتبال مدرن نزدیک شده و بازیکنان آن نسبت به سایر تیمهای ایرانی سریعتر بازی می کنند. آنها در کار دفاعی نیز عملکرد قابل قبولی داشته اند.

مشاور فنی مدیرعامل باشگاه استقلال تاکید کرد: تیم سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا بهتر از استقلال ظاهر شده است چون مانند استقلال در سه ماه گذشته از حاشیه ها ضربه نخورده است، حاشیه هایی که استقلال همچنان درگیر آن است.

وی درهمین خصوص افزود: طی سه ماه گذشته حاشیه های زیادی از داخل و خارج به استقلال ضربه زده است اما این تیم صحیح و سالم این حواشی را پشت سر گذاشته است.

فروتن با تاکید بر اینکه در دیدار تیم های سپاهان و استقلال تیم ضعیف تر یعنی استقلال صعود می کند، اظهار داشت: بازیکنان استقلال در درونشان خود را ضعیف تر از تیم سپاهان می دانند و همین موضوع باعث می شود که بازی خوبی را مقابل تیم سپاهان انجام دهند تا در نهایت تیم صعود کننده از این مرحله باشند چون نتایج استقلال نشان داده که بازیکنان این تیم در بازی با تیمهای قوی تر از خود بهتر نتیجه می گیرند تا تیم هایی که ضعیف تر ازاستقلال هستند.

وی تصریح کرد: در واقع بازیکنان استقلال نشان داده اند که در بازی با تیمهای قوی تر از خود، با دقت و تمرکز به مراتب بیشتری نسبت به سایر دیدار ها بازی می کنند.