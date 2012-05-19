کشته و مجروح شدن 91 نفر در حوادث رانندگی 24 ساعت گذشته در قم

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی 24 ساعت گذشته یک هزار و 190 تماس مددجو و 227 تماس مزاحم در اورژانس قم به ثبت رسید که منجر به انجام 152 مأموریت شد.



وی ادامه داد: از این تعداد مأموریت 84 مأموریت قلبی، تنفسی، ریزش آوار و.... و بقیه موارد مربوط به تصادفات رانندگی بوده است.



معاون اورژانس قم برخورد موتور با پراید در خیابان آذر را از جمله این حوادث ذکر کرد و گفت: در این حادثه سه نفر مجروح شدند.



فراهانی برخورد سه خودروی سواری با یکدیگر را از دیگر حوادث این مدت عنوان کرد و بیان داشت: این حادثه در کیلومتر 25 اتوبان قم - تهران روی داد که سه مجروح بر جای گذاشت.



وی از مجروح شدن دو نفر بر اثر ریزش آوار خبر داد و گفت: 2 مجروح این حادثه پس از انجام عملیات نجات توسط آتش نشانی به مرکز درمانی نکویی منتقل شدند.



معاون مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی قم ابراز داشت: در حادثهٔ دیگری که بر اثر برخورد 2 دستگاه موتورسیکلت روی داد چهار نفر مجروح شدند.



فراهانی همچنین از برخورد یک دستگاه خاور و نیسان در قم خبر داد و اضافه کرد: در این حادثه که در جاده قدیم اصفهان رخ داد، یک آقای 35 ساله در دم فوت کرد و یک نفر نیز به شدت مجروح شد.



وی افزود: حال این مجروح بسیار وخیم گزارش شده است.



معاون اورژانس قم ادامه داد: در حادثه دیگری، بر اثر واژگونی پراید یک خانم 40 ساله در دم جان سپرد.



فراهانی ابراز داشت: در حادثه دیگری که در خیابان امامزاده ابراهیم روی داد، بر اثر برخورد سه دستگاه موتورسیکلت سه نفر مجروح شدند که حال آن‌ها وخیم گزارش شده است.