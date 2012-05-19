مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی 24 ساعت گذشته یک هزار و 190 تماس مددجو و 227 تماس مزاحم در اورژانس قم به ثبت رسید که منجر به انجام 152 مأموریت شد.
وی ادامه داد: از این تعداد مأموریت 84 مأموریت قلبی، تنفسی، ریزش آوار و.... و بقیه موارد مربوط به تصادفات رانندگی بوده است.
معاون اورژانس قم برخورد موتور با پراید در خیابان آذر را از جمله این حوادث ذکر کرد و گفت: در این حادثه سه نفر مجروح شدند.
فراهانی برخورد سه خودروی سواری با یکدیگر را از دیگر حوادث این مدت عنوان کرد و بیان داشت: این حادثه در کیلومتر 25 اتوبان قم - تهران روی داد که سه مجروح بر جای گذاشت.
وی از مجروح شدن دو نفر بر اثر ریزش آوار خبر داد و گفت: 2 مجروح این حادثه پس از انجام عملیات نجات توسط آتش نشانی به مرکز درمانی نکویی منتقل شدند.
معاون مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی قم ابراز داشت: در حادثهٔ دیگری که بر اثر برخورد 2 دستگاه موتورسیکلت روی داد چهار نفر مجروح شدند.
فراهانی همچنین از برخورد یک دستگاه خاور و نیسان در قم خبر داد و اضافه کرد: در این حادثه که در جاده قدیم اصفهان رخ داد، یک آقای 35 ساله در دم فوت کرد و یک نفر نیز به شدت مجروح شد.
وی افزود: حال این مجروح بسیار وخیم گزارش شده است.
معاون اورژانس قم ادامه داد: در حادثه دیگری، بر اثر واژگونی پراید یک خانم 40 ساله در دم جان سپرد.
فراهانی ابراز داشت: در حادثه دیگری که در خیابان امامزاده ابراهیم روی داد، بر اثر برخورد سه دستگاه موتورسیکلت سه نفر مجروح شدند که حال آنها وخیم گزارش شده است.
فراهانی به مهر خبر داد:
کشته و مجروح شدن 91 نفر در حوادث رانندگی 24 ساعت گذشته در قم
قم - خبرگزاری مهر: معاون مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی قم گفت: طی 24 ساعت گذشته در قم 68 فقره تصادف روی داد که 2 نفر کشته و 91 نفر مجروح بر جای گذاشت.
مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی 24 ساعت گذشته یک هزار و 190 تماس مددجو و 227 تماس مزاحم در اورژانس قم به ثبت رسید که منجر به انجام 152 مأموریت شد.
نظر شما