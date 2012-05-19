کرم بافری در گفتگو با مهر اظهار داشت: در روزهای گذشته برنامهریزیهای گستردهای به منظور گرامیداشت سالروز ارتحال معمار کبیر انقلاب اسلامی طرح شده و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دشتستان در این میان نقشی مهم ایفا میکند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دشتستان بیان کرد: عزت و سربلندی امروز ملت ایران مرهون مجاهدتها و افکار آسمانی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی به منظور برافراشتن پرچم اسلام ناب محمدی (ص) و برقراری عدالت است.
باقری با بیان اینکه همه ما وظیفه داریم با حرکت در مسیر اهداف و آرمانهای مقدس امام خمینی(ره) دین خود را به انقلاب اسلامی ادا کنیم، اذعان داشت: هرچه از عمر پربرکت انقلاب میگذرد وظیفه ما در حفظ دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و رساندن پیام انقلاب اسلامی و اندیشههای بنیانگذار کبیر انقلاب به جهان بیشتر میشود.
وی اضافه کرد: با برنامهریزیهای انجام شده برای برگزاری هرچه با شکوهتر سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و اعزام کاروانهای زائران به حرم مطهر بار دیگر عشق و ارادت مردم ولایت مدار کشور به بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری به نمایش در میآید و استقبال مردم دشتستان برای اعزام به مرقد امام راحل با گذشت هر سال بیش از پیش میشود.
این مسئول با اشاره به برگزاری 38 برنامه به مناسبت سالروز رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ابراز داشت: برنامه های مختلفی همچون برگزاری همایشها، مسابقات، اعزام کاروانها به حرم مطهر امام خمینی (ره)، به منظور بزرگداشت سالروز ارتحال امام خمینی (ره) و آغاز رهبری امام خامنهای در شهرستان دشتستان پیشبینی شده است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دشتستان یادآور شد: فرهنگ از پتانسیلهای بالای هر جامعه است و با استفاده از راهکارهای فرهنگی در هر عرصهای میتوانیم به نتیجه مطلوب دست یابیم.
باقری گفت: در شرایطی که معاندان و دشمنان نظام و انقلاب اسلامی برای رخنه بین مردم و مسئولان و ... تلاش میکنند با بهرهگیری از راهکارها و شیوههای فرهنگی تمامی معادلات آنها را خنثی خواهیم کرد.
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