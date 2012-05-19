  1. جامعه
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۵۷

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

اعلام فراخوان جدید برای ثبت نام حج تمتع/ آغاز ثبت نام در کاروانها از فردا

اعلام فراخوان جدید برای ثبت نام حج تمتع/ آغاز ثبت نام در کاروانها از فردا

یک مسئول در سازمان حج و زیارت از فراخوان جدید برای ثبت نام افرادی که تا 31 مرداد سال 84 برای حج تمتع سپرده گذاری کرده اند، در کاروانها خبر داد.

علی اکبر غیرتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در گذشته افرادی که تا تاریخ 20 مرداد سال 84 در بانک سپرده گذاری کرده بودند می توانستند در کاروانها ثبت نام کنند اما به دلیل ظرفیت خالی کاروانها مجددا فراخوان داده شده است.

مدیر روابط عمومی سازمان حج و زیارت تاکید کرد: براساس دستورالعمل جدید اعلام شده ، به منظور تکمیل ظرفیت کاروانها، مشتاقانی که تا تاریخ 31 مرداد 84 نیز در بانک ثبت نام کرده اند می توانند از فردا به کاروانها مراجعه کنند.

وی با اشاره به اینکه اعزام زائران حج تمتع از اوایل مهر ماه آغازمی شود، گفت: ثبت نام در کاروانها از فردا 31 اردیبهشت ماه جاری آغاز و به مدت یک هفته ادامه دارد.

کد مطلب 1605954

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