موفقیت رادیو البرز در اجلاس صدا مایه مباهات است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی در پیامی خطاب به مدیرکل رادیو البرز ضمن تبریک این موفقیت شایسته اظهار داشت: بی شک استعدادهای جوانان خلاق، مومن و پر تلاش رادیو البرز بر کسی پوشیده نیست و این استان سرشار از استعدادهای بی شمار فرهنگی هنری است.
دریافت تندیس های گوناگون و جوایز جشنواره رادیو در دو بخش داخلی و بین الملل رادیو توسط این برنامه سازان این شبکه موجب خرسندی عموم البرزنشینان به ویژه مردم به عنوان مخاطبان اصلی این رسانه شنیداری شد.
این موفقیت را به جنابعالی و همه همکاران پر تلاشتان در رادیو البرز صمیمانه تبریک گفته و امیدواریم همچون گذشته در عرصه اطلاع رسانی با عنایت به توجهات باری تعالی و بر مبنای رسالت رسانه، دین، امید، آگاهی موفق و پیروز باشید.
فرماندار کرج کسب رتبه برتر رادیو البرز را تبریک گفت
فرماندار کرج کسب رتبه برتر رادیو البرز در دوازدهمین جشنواره بین المللی رادیو و چهارمین اجلاس جهانی صدا را به برنامه سازان و دست اندرکاران این رسانه تبریک گفت.
وی افزود: در کنار این مهم انعکاس مسائل و مشکلات در نقاط مختلف این شهرستان راه را بر مدیران به منظور خدمت رسانی مناسب به مردم باز می کند.
این مسئول با تاکید بر اینکه رسانه به عنوان حلقه واسط میان مردم و مسئولان از جایگاه رفیع و ارزشمندی برخوردار است، خاطرنشان کرد: تعامل میان اصحاب رسانه و مسئولان گامی بسیار مهم در راستای کاهش مسایل و بهبود خدمت رسانی به مردم دارد که امید می رود با تداوم این روند شاهد رشد و آبادانی بیش از پیش شهرستان کرج باشیم.
بالا بودن دامنه نفوذ جمعی رادیو البرز
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