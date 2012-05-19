موفقیت رادیو البرز در اجلاس صدا مایه مباهات است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی در پیامی خطاب به مدیرکل رادیو البرز ضمن تبریک این موفقیت شایسته اظهار داشت: بی شک استعدادهای جوانان خلاق، مومن و پر تلاش رادیو البرز بر کسی پوشیده نیست و این استان سرشار از استعدادهای بی شمار فرهنگی هنری است.

دریافت تندیس های گوناگون و جوایز جشنواره رادیو در دو بخش داخلی و بین الملل رادیو توسط این برنامه سازان این شبکه موجب خرسندی عموم البرزنشینان به ویژه مردم به عنوان مخاطبان اصلی این رسانه شنیداری شد.

این موفقیت را به جنابعالی و همه همکاران پر تلاشتان در رادیو البرز صمیمانه تبریک گفته و امیدواریم همچون گذشته در عرصه اطلاع رسانی با عنایت به توجهات باری تعالی و بر مبنای رسالت رسانه، دین، امید، آگاهی موفق و پیروز باشید.

فرماندار کرج کسب رتبه برتر رادیو البرز را تبریک گفت

فرماندار کرج کسب رتبه برتر رادیو البرز در دوازدهمین جشنواره بین المللی رادیو و چهارمین اجلاس جهانی صدا را به برنامه سازان و دست اندرکاران این رسانه تبریک گفت.

مهدی ایران نژاد با بیان این مطلب اظهار داشت: رادیو البرز که همگان به نام قدیمی آن را «رادیو کرج» می شناسند به عنوان رسانه ای مهم و تاثیرگذار نقش به سزایی در انعکاس اخبار و عملکرد دولت ایفا می کند.



وی افزود: در کنار این مهم انعکاس مسائل و مشکلات در نقاط مختلف این شهرستان راه را بر مدیران به منظور خدمت رسانی مناسب به مردم باز می کند.



این مسئول با تاکید بر اینکه رسانه به عنوان حلقه واسط میان مردم و مسئولان از جایگاه رفیع و ارزشمندی برخوردار است، خاطرنشان کرد: تعامل میان اصحاب رسانه و مسئولان گامی بسیار مهم در راستای کاهش مسایل و بهبود خدمت رسانی به مردم دارد که امید می رود با تداوم این روند شاهد رشد و آبادانی بیش از پیش شهرستان کرج باشیم.



بالا بودن دامنه نفوذ جمعی رادیو البرز

همچنین شهردار کرج نیز با تبریک موفقیت رادیو البرز با مثبت ارزیابی کردن برنامه های پخش شده از رادیو البرز، بالا بودن دامنه نفوذ این رسانه شنیداری در استان البرز را یادآور شد و گفت: این رسانه جمعی در شکل دهی ساختار ذهنی افراد نقش قابل ملاحظه ای ایفا کرده است.

آقازاده، استقبال البرزنشینان از برنامه های های رادیو البرز را حاکی از توجه و درایت برنامه سازان ذکر و عنوان کرد: پرداختن به مسایل و مشکلات مردمی از جمله گزینه هایی است که موجب علاقمندی و استقبال مردم از این رادیو شده است.

وی به اهمیت و جایگاه رسانه های جمعی در جوامع امروزی اشاره کرد و با اذعان به این نکته که آنها منبع غالب شکل گیری واقعیت های اجتماعی هستند، افزود: رسانه‏ های جمعی همچنین نقش مؤثری در انتقال گرایش ‏های نو به افراد دارند که این مهم در برنامه های رادیو البرز به نحو مطلوبی لحاظ شده است.

دوازدهمین جشنواره بین المللی رادیو و چهارمین اجلاس جهانی صدا روز گذشته با درخشش رادیو البرز به کار خود پایان داد.