به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا سلیمانی بپیش از ظهر شنبه در حاشیه مراسم ادای احترام به شهدای گمنام در گرگان گفت: در دولت دهم هفت هزار کانون فرهنگی هنری جدید راه اندازی شده و امروز از مرز 13 هزار و 400 کانون عبور کرده است.

سلیمانی با اشاره به اینکه حضور در کنار قبر شهدا توفیق الهی است، افزود: شهدا سرمایه های ماندگار جمهموری اسلامی هستند و مردم ایران باید سهم خود را نسبت به شهدا مشخص کرده و قدردان آنها باشند.

وی افزود: شهدا تمام حیات و هستی خود را در راه اسلام فدا کردند و ما باید همیشه رهرو راه آنها باشیم.

سلیمانی عنوان کرد: پاسخ دادن به این سئوال که آیا حق شهدا را ادا کردیم یا نه می تواند مسیر حرکت ما را به بهترین وجه ترسیم کند.

