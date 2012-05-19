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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۵۲

سلیمانی:

2500 کانون در مساجد راه‌اندازی می شوند

2500 کانون در مساجد راه‌اندازی می شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: با توجه به برنامه توسعه پنجم، دو هزار و 500 کانون جدید را ه اندازی خواهد شد و سهمیه استان گلستان با مشورت مدیرکل فرهنگ و ارشاد و مسئول دبیرخانه تصویب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا سلیمانی بپیش از ظهر شنبه در حاشیه مراسم ادای احترام به شهدای گمنام  در گرگان گفت: در دولت دهم  هفت هزار کانون فرهنگی هنری جدید راه اندازی شده و امروز از مرز 13 هزار و 400 کانون عبور کرده است.

سلیمانی با اشاره به اینکه حضور در کنار قبر شهدا توفیق الهی است، افزود: شهدا سرمایه های ماندگار جمهموری اسلامی هستند  و مردم ایران باید سهم خود را نسبت به شهدا  مشخص کرده و قدردان آنها باشند.

وی افزود:  شهدا تمام حیات و هستی خود را در راه اسلام فدا کردند و  ما باید همیشه رهرو راه آنها باشیم.

سلیمانی عنوان کرد: پاسخ دادن به این سئوال که آیا حق شهدا را ادا کردیم یا نه  می تواند مسیر حرکت ما را به بهترین وجه ترسیم کند. 
 

کد مطلب 1605960

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