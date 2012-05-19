به گزارش خبرنگار مهر، "گام هفت"‌ به تهیه‌کنندگی حشمت الله کلهر تنها برنامه ویژه موسیقی در صدا و سیما بود که آبان ماه سال گذشته اعلام شد ممکن است به دلیل هزینه‌های بسیار تولید آن دیگر روی آنتن نرود اما برنامه دوباره احیا شد.

با این حال شواهد حاکی از آن است که این برنامه که بعد از جشنواره موسیقی فجر تنها دو بار روی آنتن رفت، دیگر از شبکه آموزش سیما پخش نمی‌شود.

بروز برخی مشکلات مانع ادامه حیات "گام هفت" به تهیه کنندگی حشمت الله کلهر در شبکه آموزش شد و سه شبکه دیگر خواستار انتقال برنامه هستند که هنوز مشخص نشده این برنامه در نهایت از کدام شبکه پخش می‌شود.

شبکه آموزش نیز در صدد است با گروه تازه‌ای برنامه‌ای نو شبیه "گام هفت"‌ را درباره موسیقی آماده پخش کند.