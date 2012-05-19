محسن نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حمایتهای شهرداری در جهت ترغیب سرمایه گذاران گفت: برای تغییر و تحول در شهر نیاز به سرمایه گذاری خصوصی است که زمینه این کار آماده شده تا سرمایه گذاران بتوانند در بستر مناسب فعالیت کنند.
وی افزود: در این راستا به زودی دفاتر مشاوره و خدمات سرمایه گذاری به کسانی که میخواهند در بحث سرمایه گذاری وارد شوند خدمات ارائه میدهند.
سرپرست معاونت سرمایهگذاری و مشارکتهای اقتصادی شهرداری قم ادامه داد: دفاتر مشاوره و خدمات سرمایه گذاری در مناطق هشت گانه شهرداری تاسیس و همزمان با همایش سرمایه گذاری، رسما افتتاح و از خردادماه فعال میشوند.
وی گفت: فعالیت این دفاتر با تاکید شهردار انجام شد که به فعالان بخش مسکن و ساخت و سازهای تجاری خدمات مشاوره و سرمایه گذاری ارائه میدهند.
نصیری گفت: خدمات ویژه مانند صدرور پروانه و مواردی که مربوط به شهرداری است به طور مستقیم توسط این دفاتر پیگیری میشود که سرمایه گذاران در سیکل اداری شهرداری گرفتار نشوند و در کوتاهترین زمان کارشان انجام شود.
ورود بخش خصوصی در ساخت پروژههای شهری
وی در پاسخ به اینکه آیا شهرداری برای تسریع در ساخت پروژهها بخش خصوصی را وارد کرده است اظهار داشت: شهرداری در این راستا پروژههای مشارکتی خود را عرضه کرده که هم اکنون نقشههای آن آماده شده و در سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی کلید این پروژهها زده خواهد شد.
وی ادامه داد: نخستین مورد مرکز تجاری سالاریه در زمینی به مساحت پنج هزار متر و زیربنای 42 هزار متر مربع در 10 طبقه بود که کلنگ زنی شد.
پروانه رایگان برای ساخت هتل در بافت فرسوده
سرپرست معاونت سرمایهگذاری و مشارکتهای اقتصادی شهرداری قم با اشاره به اینکه برای ساخت هتل و مجتمعهای اقامتی مشوقهایی در نظر گرفته شده است، افزود: شورای اسلامی شهر قم مصوبهای ارائه داده که طبق آن برای ساخت هتل در محدوده اطراف حرم حضرت معصومه(س) و هسته مرکزی شهر که بیشتر هم بافت فرسوده است پروانه رایگان صادر شود.
وی در ادامه گفت: در گذشته بنا بر این بود که هر سرمایه گذاری که برای ساخت هتل اقدام میکرد یک طبقه را شهرداری برای خود برمیداشت اما هم اکنون این گونه نیست و ما چنین حقی را برای خود قائل نیستیم.
نصیری افزود: آنچه باعث ماندگاری مسافر میشود بودن هتلها و مجموعههای اقامتی است که برای این منظور تسهیلات در نظر گرفته شده است.
وی درباره ارائه تسهیلات برای مجتمعهای تجاری نیز گفت: برای ساخت یک طبقه تجاری مجوز پروانه رایگان صادر میشود و در جهت دریافت تسهیلات به بانکها معرفی میشوند.
نصیری در گفتگو با مهر:
دفاتر مشاوره و خدمات سرمایهگذاری در قم افتتاح میشود
قم - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت سرمایهگذاری و مشارکتهای اقتصادی شهرداری قم از افتتاح دفاتر مشاوره و خدمات سرمایه گذاری در قم خبر داد.
محسن نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حمایتهای شهرداری در جهت ترغیب سرمایه گذاران گفت: برای تغییر و تحول در شهر نیاز به سرمایه گذاری خصوصی است که زمینه این کار آماده شده تا سرمایه گذاران بتوانند در بستر مناسب فعالیت کنند.
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