اعدام و زندان مجازات گروگانگیر جنایتکار

به گزارش خبرنگار مهر، 19 فروردین امسال مردی با مراجعه به کارآگاهان پلیس آگاهی ایلام از ربوده شدن پسر 11 ساله‌اش به عنوان امیرحسین خبر داد.

آن به ماموران گفت: امروز پیامکی به دستم رسید که در آن نوشته شده بود که امیر حسین ربوده شده و برای آزادی او باید 100 میلیون تومان پرداخت کنم.

ابتدا این پیامک را شوخی گرفتم اما وقتی با مدرسه پسرم تماس گرفتم متوجه شدم او امروز به مدرسه نرفته است.

پس از این شکایت تیمی از کارآگاهان تحقیقات در این زمینه را آغاز کرده و در جریان بررسی‌های خود دریافتند شاکی 100 میلیون تومان پول نقد را برای خرید یک خانه آماده کرده بود. با افشای این موضوع احتمال گروگانگیری از سوی فردی آشنا مطرح شد به همین خاطر تحقیقات بر روی بستگان و آشنایان شاکی متمرکز شد.

پس از بررسی‌ها و تجسس‌های گسترده ماموران متوجه شدند پدر امیرحسین موضوع 100 میلیون تومان را با یکی از بستگان برادر زنش مطرح کرده بود.

در ادامه تنها مظنون ماجرا به نام سعید دستگیر شد که در جریان تحقیقات منکر کودک ربایی شد اما در ادامه بازجویی‌ها لب به اعتراف گشود و گفت: امیرحسین را پس از ربودن در جاده ایلام به اسلام آباد به قتل رساندم.

پس از اعترافات متهم و کشف جسد قرار مجرمیت سعید صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری فرستاده شد.

در جلسه محاکمه که 11 اردیبهشت امسال برگزار شد نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست برای متهم به قتل تقاضای مجازات قانونی کرد.

در ادامه نیز اولیای دم خواستار قصاص سعید شدند.

رئیس دادگاه سپس اتهام قتل عدم و آدم ربایی را به متهم تفهیم کرد که او در دفاع خود گفت: وقتی متوجه شدم پدر امیرحسین 100 میلیون تومان پول دارد نقشه آدم ربایی را طراحی کردم. صبح روز حادثه سراغ امیرحسین رفته و به دروغ به او گفتم عمویش در اسلام آباد فوت کرده است و باید به خانه آنها برویم در میان راه کنار رودخانه‌ای توقف کرده و امیرحسین را خفه کردم سپس با پدرش تماس گرفته و درخواست 100 میلیون تومان برای آزادی او کردم.

قاضی: آدرس خانه شاکی را چگونه به دست آوردی؟

متهم به قتل: چند روز قبل از آدم ربایی پیامکی به پدر امیرحسین فرستادم و ادعا کردم او در یک مسابقه برنده شده و برای ارسال جایزه آدرسش را بفرستد. او هم آدرس خانه را برای من فرستاد.

پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شده و سعید را به قصاص و زندان محکوم کردند.