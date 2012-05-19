سکه طرح جدید 670 هزار تومان شد/ دلار آزاد 1700 تومان

به گزارش خبرنگار مهر، گشتی در بازار خرید و فروش ارز در میدان فردوسی تهران حاکی از اختلاف شدید نرخ خرید و فروش انواع ارزها است، به طوریکه نرخ خرید و فروش دلار آزاد 20 تومان اختلاف قیمت دارد.

صرافی های بازار ارز نرخ فروش دلار آزاد را بر روی تابلوهای خود امروز شنبه 1700 تومان و نرخ خرید را 1680 تومان حک کرده اند.

نرخ فروش هر یورو امروز بر روی تابلوها 2200 تومان و نرخ خرید 2130 تومان، نرخ فروش پوند 2770 تومان و نرخ خرید 2650 تومان است.

دلالان بازار ارز هم در گوشه و کنار این بازار همچنان به فعالیت و خرید و فروش ارز مشغول هستند و برای جذب مشتری با شکستن قیمت ها با یکدیگر رقابت می کنند.

قیمت فروش سکه طرح قدیم هم 680 هزارتومان، قیمت خرید 655 هزار تومان، نرخ فروش سکه طرح جدید 670 هزار تومان و قیمت خرید 650 هزار تومان بر روی تابلوها اعلام شد.

نرخ فروش نیم سکه 340 هزار تومان، نرخ خرید 325 هزار تومان، نرخ فروش ربع سکه 190 هزار تومان و نرخ خرید 175 هزار تومان است.