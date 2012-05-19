تسطیح 3150 هکتار از اراضی کشاورزی البرز در هفت سال

علی اصغر منصورخاکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تسطیح اراضی کشاورزی البرز افزود: جهاد کشاورزی البرز، تسطیح اراضی کشاورزی را در راستای تسهیل فعالیت های کشاورزی دنبال کرده است.

رئیس جهاد کشاورزی البرز ادامه داد: برای تسطحیح اراضی کشاورزی لازم است اقدامات لازم صورت گیرد تا این امر با بالاترین کیفیت ممکن انجام شود و اثربخشی مد نظر را به همراه خود داشته باشد.

وی گفت: طی سالهای فعالیت دولتهای نهم و دهم، سه هزار و 150 هکتار از اراضی کشاورزی البرز به دنبال تعامل و همکاری بخش های ذیربط و دست اندرکار، تسطیح شده است.

منصورخاکی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره ضرورت اجرای سیاست های نوین آبیاری نیز افزود: جهاد کشاورزی استان البرز به ضرورت اجرای سیستم های نوین آبیاری توجه ویژه ای دارد و این امر را در برنامه ها و تصمیم گیری های خود لحاظ کرده است.

وی ادامه داد: در این زمینه، اجرای سیستم های نوین آبیاری از نوع تحت فشار اهمیت فراوانی دارد و انجام آن، بازدهی و اثربخشی فعالیت ها در بخش کشاورزی را افزایش می دهد.

اجرای سیستم های نوین آبیاری تحت فشار به میزان شش هزار و 60 هکتار

رئیس جهاد کشاورزی البرز گفت: در هفت سال، اجرای سیستم های نوین آبیاری(تحت فشار) به میزان شش هزار و 60 هکتار در استان البرز دنبال شده است.

منصورخاکی افزود: این میزان اجرای سیستم های نوین آبیاری، در سال های فعالیت دولت های نهم و دهم در استان البرز صورت گرفته و جهاد کشاورزی در این زمینه تعامل داشته است.