تظاهرات همزمان در تهران و منامه علیه الحاق بحرین به عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه النهار لبنان امروز نوشت: در حرکتی همزمان در ایران و بحرین تظاهرات گسترده ای علیه طرح اتحاد میان عربستان و بحرین برگزار شد.



هزاران مخالف بحرینی روز گذشته با محکومیت طرح اتحاد میان بحرین و عربستان سعودی با شعار "لبیک یا بحرین" به خیابانها آمدند.

همچنین ایرانیان بعد از نماز جمعه تهران برای اعلام همبستگی با ملت بحرین و محکومیت توطئه آمریکایی صهیونیستی تظاهرات کردند.



از سوی دیگر، شبکه خبری العالم اعلام کرد که روز گذشته 300 هزار بحرینی در تظاهرات ضد طرح الحاق به عربستان سعودی مشارکت کرده اند.