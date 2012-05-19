آبپاشی خیابانها نمی تواند مشکل ریزگردهای پایتخت را حل کند

یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سخنان معاون عمرانی استانداری تهران که اعلام کرده بود حدود 80 درصد از آلودگی هوا و مشکل ریزگردها با آبپاشی در سطح خیابان از بین می‌رود، گفت: مگر منشا ریزگردها هوای تهران گرد و غبار روی زمین است که با آبپاشی سطح زمین مشکل حل شود .

وی با بیان این که باید ریزگردها را از منابع اصلی ورود آن به پایتخت کنترل کرد گفت: به جای پیشنهاداتی مانند آبپاشی سطح خیابان ها باید منابع ورود ریزگردها را کنترل کرد و مسئولیت این موضوع نیز با شهرداری تهران نیست .

به گفته رشیدی برای جلوگیری از آلودگی هوا ناشی از ورود ریزگردها به کشور، انتظار می رود سازمان محیط زیست و وزارت امور خارجه موضوع را پیگیری کنند وخواستاراتخاذ تدابیری به منظور جلوگیری از انتشار ریزگردها از کشورهای همسایه شوند .

وی ادامه داد: باید کشورهای همسایه مجاب شوند که نسبت به کنترل منابع انتشار ریزگردها اقدام کنند و این چنین سلامتی و جان مردم ما را با خطر مواجه نسازند.

رشیدی تصریح کرد: میزان ذرات کمتر از 5/2 میکرون امروز 91 بوده و شاخص آلودگی هوا شهر در وضعیت سالم قرار دارد با این وجود باز هم احتمال افزایش آلودگی هوا ناشی از ورود ریزگردها به کشور وجود دارد که برای رفع این مشکل باید اقدامات اساسی صورت گیرد.

وحید نوروزی مشاور محیط زیست معاون شهردار تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر راه حلهایی همچون آبپاشی سطح خیابانها برای رفع مشکل گرد و غبار پایتخت را غیر کارشناسی دانست .

پیش از این محمدرضا محمودی معاون عمرانی استانداردرباره افزایش آلودگی هوای شهر تهران در اثر افزایش ریزگردها گفته بود: که رفع ریزگردها از سطح شهر یکی از وظایف اصلی شهرداری تهران است.

وی عنوان داشته است که به شهرداری اعلام شده برای کاهش آلودگی هوا و ریزگردهای معلق، اقدام به آبپاشی سطح خیابانهای شهر کنند که این ابلاغیه هنوز اجرایی نشده است.