به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان در این دیدار دوستانه که در دو وقت 40 دقیقه‌ای و در زمین چمن شماره یک ورزشگاه آزادی برگزار شد با نتیجه 3 بر 2 تن به شکست داد.

خسرو والی‌زاده، مدیر رسانه‌ای تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص این دیدار دوستانه به خبرنگار مهر اظهار داشت: از آنجائیکه این دیدار دوستانه و درون اردویی بود در هر نیمه از مسابقه سه نفر از بازیکنان تیم ملی در ترکیب تیم زیر 22 سال به میدان رفتند.

براساس اعلام والی‌زاده تیم ملی فوتبال کشورمان در نیمه اول دیدار مقابل تیم زیر 22 سال کشورمان با ترکیب شهاب گردان، حسین ماهینی، ابراهیم کریمی، شجاع خلیل‌زاده، احسان حاج صفی، قاسم دهنوی، قاسم حدادی‌فر، رضا حقیقی، پیام صادقیان، احمد حسن‌زاده و کریم انصاریفرد به میدان رفت و جواد نکونام، محمد قاضی و پژمان نوری نیز در ترکیب تیم زیر 22 سال قرار گرفتند.

در نیمه دوم این سه بازیکن به ترکیب تیم ملی بازگشتند و به جای آنها رضا حقیقی، کریم انصاریفرد و احسان حاج صفی در ترکیب تیم زیر 22 سال به میدان رفتند. محسن فروزان نیز جانشین شهاب گردان در ترکیب تیم ملی شد.

تیم ملی در نیمه دوم با ترکیب محسن فروزان، حسین ماهینی، ابراهیم کریمی، شجاع خلیل‌زاده، پژمان نوری، قاسم دهنوی، قاسم حدادی‌فر، جواد نکونام، پیام صادقیان، احمد حسن‌زاده و محمد قاضی در میدان حضور یافت تا اینکه در دقایق پایانی این نیمه محمد قاضی دچار مصدومیتی جزیی شد. به دنبال مصدومیت قاضی، کریم انصاریفرد به ترکیب تیم کی‌روش بازگشت.

در این بازی دوستانه ابتدا تیم فوتبال زیر 22 سال کشورمان با گل دقیقه 15 میلاد غریبی پیش افتاد و 40 دقیقه ابتدایی مسابقه را با برتری یک بر صفر پشت سر گذاشت. پنج دقیقه پس از آغاز نیمه دوم جواد نکونام از روی نقطه پنالتی کار را به تساوی کشاند. بازی با تساوی یک بریک دنبال می‌شد تا اینکه کریم انصاریفرد در دقیقه 59 تیم زیر 22 سال را با یک گل پیش انداخت.

برتری تیم زیر 22 سال تنها یک دقیقه دوام داشت و در دقیقه 60 قاسم دهنوی روی پاس محمد قاضی بازی را مساوی کرد. تیم زیر 22 سال کشورمان که با حضور بازیکنان تیم بزرگسال توانی مضاعف یافته بود در نهایت با گلزنی فرشاد احمدزاده در دقیقه 63 به برتری 3 بر 2 دست یافت تا با امیدواری بیشتر مهیای مسابقات قهرمانی آسیا شود.

خسرو والی زاده، مدیررسانه‌ای تیم ملی فوتبال کشورمان با اعلام پایان این مرحله از تمرینات تیم ملی گفت: بازیکنان از امروز دراختیار خود قرار گرفتند و باید ساعت 20 فردا یکشنبه خود را به مربیان تیم ملی معرفی کنند تا صبح دوشنبه برای برپایی اردوی آماده سازی راهی ترکیه شویم.

وی در خاتمه از اعلام فهرست نهایی تیم ملی فوتبال کشورمان برای حضور در اردوی ترکیه تا صبح فردا یکشنبه خبر داد.

تیم ملی فوتبال کشورمان خود را برای دیدار ازبکستان و قطر در مرحله چهارم از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا آماده می‌کند که 14 و 23 خردادماه به ترتیب در تاشکند و تهران برگزار خواهد شد.