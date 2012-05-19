فاطمه محمد بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این شبکه که توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور از مرداد ماه سال گذشته به صورت رسمی افتتاح شده بود به دلیل مشکلات فنی مدتی غیرفعال بود که پس از بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران دوباره آغاز به کار کرد.



وی افزود: ارائه خدمات مربوط به مطالعه کتاب های الکترونیکی و امکان انجام نقد و بررسی درباره کتاب های مختلف و امتیاز دهی به آن ها توسط کاربران از مهم ترین برنامه های اضافه شده به این شبکه هستند.



محمدبیگی یادآورشد: برگزاری مستمر مسابقات از میان میراث دینی شامل نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و قرآن به صورت ماهانه و ارائه مطالب مفید و سازنده درباره مناسبت های مختلف ملی مذهبی از جمله امکاناتی هستند که به این شبکه افزوده شده اند.



وی بیان کرد: شبکه کتابخوانان حرفه ای یک انجمن اینترنتی برای کتابخوانان، نویسندگان، ناشران و کلیه فعالان در عرصه کتاب است که افراد می توانند با استفاده از آن به صورت روزانه در مسابقات کتابخوانی شرکت کنند.



محمدبیگی عنوان کرد: کاربران می توانند با استفاده از این شبکه کتاب های مورد علاقه خود را به سایر افراد معرفی کرده و در مورد آن ها تبادل نظر کرده و نظرات خود را در این زمینه به اشتراک بگذارند.



وی با اشاره به منابع مسابقات اردیبهشت ماه این شبکه افزود: این دوره از مسابقات 15 منبع دارد که چگونه خود را باور کنیم، خدمات متقابل اسلام و ایران، جوان و آرامش، شاخص های توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام و شاه بی شین، از جمله این منابع هستند.



محمدبیگی اظهارداشت: علاقه مندان می توانند با مراجعه به شبکه کتابخوانان حرفه ای و عضویت در آن ضمن افزایش اطلاعات، تبادل نظر با سایر افراد و بهره مندی از نقدهای مختلف در مسابقات شرکت کرده و از جوایز آن برخوردار شوند.