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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۱۹

وزیر راه و شهرسازی از پایانه مرزی چزابه دیدن کرد

وزیر راه و شهرسازی از پایانه مرزی چزابه دیدن کرد

اهواز - خبرگزاری مهر: وزیر راه و شهرسازی از روند اجرای بازارچه مرزی چزابه در شهرستان دشت آزادگان دیدن کرد و در جریان آخرین پیشرفتهای آن قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد که از صبح امروز شنبه برای بازدید از چندین پروژه حوزه راه و شهرسازی وارد استان خوزستان شده پیش از ظهر امروز از بازارچه مرزی چذابه در مرز ایران و عراق دیدن کرد.

کار ساخت پایانه مرزی چزابه از شهریور سال 89 با اعتبار اولیه افزون بر یک میلیارد و 821 میلیون ریال آغاز شده و به مدت 30 ماه به طول می انجامد.

وزیرراه و شهرسازی در این دیدار ضمن اظهار رضایت از وضع اجرایی این بازارچه عنوان کرد: این بازارچه در صورت راه اندازی می تواند نقش مهمی در اقتصاد منطقه ایجاد کند.

وزیر راه و ترابری پس از دیدار از پایانه چزابه برای بازدید مسیر ارتباطی 48 کیلومتری نقطه اتصال شبکه آزاد راه خوزستان پل زال تا اندیمشک عازم این منطقه شد.
کد مطلب 1605992

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