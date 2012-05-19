وزیر راه و شهرسازی از پایانه مرزی چزابه دیدن کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد که از صبح امروز شنبه برای بازدید از چندین پروژه حوزه راه و شهرسازی وارد استان خوزستان شده پیش از ظهر امروز از بازارچه مرزی چذابه در مرز ایران و عراق دیدن کرد.

کار ساخت پایانه مرزی چزابه از شهریور سال 89 با اعتبار اولیه افزون بر یک میلیارد و 821 میلیون ریال آغاز شده و به مدت 30 ماه به طول می انجامد.



وزیرراه و شهرسازی در این دیدار ضمن اظهار رضایت از وضع اجرایی این بازارچه عنوان کرد: این بازارچه در صورت راه اندازی می تواند نقش مهمی در اقتصاد منطقه ایجاد کند.



وزیر راه و ترابری پس از دیدار از پایانه چزابه برای بازدید مسیر ارتباطی 48 کیلومتری نقطه اتصال شبکه آزاد راه خوزستان پل زال تا اندیمشک عازم این منطقه شد.