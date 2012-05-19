بانوی قایقران همدانی به فینال A کاپ یک جهانی صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آرزو حکیمی نماینده بانوان کشورمان در مسابقات کاپ یک جهانی آبهای آرام به فینال A کایاک 1000 متر بانوان صعود کرد.

بر اساس این گزارش، در ادامه مسابقات کاپ یک جهانی آبهای آرام در ماده یکنفره 1000 متر بانوان آرزو حکیمی در دور مقدماتی و نیمه نهایی به مصاف حریفان خود رفت.

در این ماده قایقرانانی از کشورهای چک، لهستان، روسیه، سوئد، بلغارستان، نروژ، سنگاپور، لاتوآ، بلاروس، هلند، صربستان، آرژانتین، شیلی، اتریش، لیتوانی، تونس و آرزو حکیمی از کشورمان حضور داشتند.

در مسابقه مقدماتی گروه اول این ماده حکیمی با مگدالنا کوروکواسکا از لهستان، داریا ارمینا از روسیه، سارا چن از سنگاپور، برانسیلوا مسچوکو از بلغارستان، میچلیا جانسن از سوئد، آنا آداموآ از چک رقابت کرد و درنهایت با زمان 4:31.350 دقیقه در رده چهارم جای گرفت و به نیمه نهایی راه پیدا کرد.

در مسابقه نیمه نهایی کایاک یکنفره 1000 متر بانوان نیز آرزو حکیمی با مگدالنا کوروکواسکا از لهستان، برانسیلوا مسچوکو از بلغارستان، فابیولا زامورانو از شیلی، الکساندرا گریشینا از بلاروس، الکساندرا کرستسی از آرژانتین و آنله ساکالته از لیتوانی حضور داشتند که در نهایت با رکورد 4:34.362 دقیقه مقام دوم را بدست آورد.

با این نتیجه آرزو حکیمی راهی فینال A مسابقات شد و امروز در این مسابقه به مصاف حریفان خود خواهد رفت.

مربی شمشیر باز بانوان همدانی به عنوان مربی تیم ملی انتخاب شد

گلاره زرنگار مربی شمشیر باز بانوان همدانی به عنوان مربی تیم ملی جوانان انتخاب شد.

بر اساس این گزارش، این مربی همدانی به مدت یک هفته در اردوی آمادگی تیم ملی در سالن شهید کلاهدوز تهران حاضر می شود.

این اردو برای آمادگی تیم ملی و حضور آن ها در مسابقات آسیایی فیلیپین در حال برگزاری است.

لادن صحرایی شمشیرباز همدانی نیز به عنوان بازیکن همدانی تیم ملی در این اردو حضور دارد.

معرفی برترین های مسابقات شطرنج سریع همدان

نتایج مسابقات شطرنج سریع استان همدان به مناسبت بزرگداشت عمر خیام اعلام شد.

بر اساس این گزارش، این مسابقه با حضور 24 شطرنج باز با انجام هفت دور بازی به روش سوئیسی در خانه شطرنج همدان برگزار شد.

در پایان صادق اسدی با هفت امتیاز، میلاد شهابی با 5.5 امتیاز و محمدرضا ولدی با پنج امتیاز به ترتیب اول تا سوم شدند.

در رده سنی زیر 14 سال نیز امیرعلی دلاوری با سه امتیاز در جایگاه نخست ایستاد.

معرفی بانوان تکواندو کار برتر همدان

نتایج مسابقات تکواندو انتخابی بانوان استان همدان معرفی شد.

بر اساس این گزارش، این مسابقات در رده های سنی جوانان و بزرگسالان با حضور 48 تکواندو کار در خانه تکواندو همدان برگزار شد.

در پایان این رقابتها در وزن 46- کیلوگرم فاطمه جمالی، 49- کیلوگرم الهام وهابی، 53 – کیلوگرم شیرین خضریان، 57- کیلوگرم سمانه نوروزی زیوری، 62- کیلوگرم فرزانه احمدی، 67- کیلوگرم عاطفه محمدعلی زاده، وزن 73- کیلوگرم الهام طاهری و در وزن 73 + کیلوگرم نیره یوسفی به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

نفرات برتر در اردوی آمادگی مسابقات قهرمانی کشور حاضر می شوند.

برگزاری مسابقات ورزش سه گانه بانوان در ملایر

مسابقات سه گانه بانوان ملایر در رشته های دوچرخه سواری و دو و میدانی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، در این مسابقات 50 نفر از بانوان ورزشکار در رده سنی آزاد با هم به رقابت پرداختند.

حاضران در ماده های دو هزار متر دوچرخه سواری، یک هزار و 500 متر دوو میدانی و یک هزار و 500 متر دوچرخه سواری با هم مسابقه دادند.

در پایان فرانک بیات، صبا ماه آذری و شادی فتاحی به ترتیب اول تا سوم شدند.

بازدید رئیس سازمان بازرسی غرب کشور از پروژه های ورزشی همدان

رئیس سازمان بازرسی غرب کشور از 4 پروژه ی ورزشی همدان بازدید کرد.

بر اساس این گزارش، در این بازدید سه ساعته مجموعه ورزشی بانوان همدان، سالن شش هزار نفره انقلاب، فاز اول سالن صخره نوردی و مجموعه ورزشی شهر مریانج شامل خوابگاه، استادیوم و سالن سرپوشیده بازدید و گزارش آخرین وضعیت ساخت و ساز این پروژهها ارائه شد.

پروژه ورزشی بانوان همدان با 80 در صد پیشرفت فیزیکی و اعتبارات استانی از سال 1386در دست ساخت است و امسال به بهره برداری می رسد.

فاز اول سالن صخره نوردی با 97 در صد پیشرفت فیزیکی از محل اعتبارات ملی از سال 1386 در دست اجراست و امسال به بهره برداری می رسد.

پروژه های مجموعه ورزشی مریانج نیز از سال 1387 شروع به ساخت شد و با 96 درصد پیشرفت فیزیکی از محل اعتبارات ملی امسال بهره برداری می شود.