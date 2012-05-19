هشدار مردم بحرین درباره تبعات هر نوع تهدید علیه شیخ عیسی قاسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، گروههای مخالف رژیم بحرین شامل الوفاق، وعد، الاخاء الوطنی، جمعیت قومی دموکراتیک و ملی دموکراتیک با صدور بیانیه ای بر مبارزه تا برقراری دموکراسی و آزادی تاکید کردند.

در این بیانیه آمده است: ما با سیاست فرار به جلو رژیم و اعمال سیاستهای مجازات دسته جمعی علیه مردم و پاکسازی طایفه ای به شدت مخالفت هستیم.

مخالفان بیان کردند: رژیم همه معاهدات بین المللی را زیر پا گذاشته و اشتباهات مکرری را مرتکب شده است. بحرین به سبب سیاستهای نادرست در بحران کنونی رنج می برد.

در این بیانیه آمده است: رژیم بحرین به کمیته حقیقت یاب موسوم به بسیونی کوچکترین توجهی نکرده است و این با توجه به درخواست جهانیان برای عمل به توصیه های این کمیته و گزارشهای سازمانهای حقوق بشری درباره بحرین است.

مخالفان بیان کردند: همه زندانیان سیاسی از جمله رهبران گروههای مخالف و فعالان حقوقی مانند عبدالهادی الخواجه و نبیل رجب باید آزاد شوند.

در این بیانیه ذکر شده است: ادامه بازداشت فعالان به جرم بیان اندیشه هایشان نشانه این است که رژیم همچنان به اصلاحات بی تفاوت است.

مخالفان بیان کردند: همه اقدامات رژیم بحرین اعم از اعطای تابعیت غیرقانونی به دیگران، ایجاد تدابیر امنیتی شدید، وارد کردن مزدور، به کارگیری زبان زور و تهدید همگانی در راستای نابودی تلاشهای ملت بحرین است.

در این بیانیه آمده است: رژیم همه خطوط قرمز را زیر پا گذاشته است و به هیچ اصل اخلاقی، انسانی و دینی پایبند نیست و اخیرا سعی در تخریب وجهه شخصیتهای میهن دوستی همانند آیت الله شیخ عیسی قاسم را داشته است.

مخالفان بیان کردند: هر گونه تهدیدی ضد آیت الله عیسی قاسم تبعات سنگینی برای رژیم به دنبال خواهد داشت.

در این بیانیه آمده است: معاهدات بین المللی بر حق تعیین سرنوشت از سوی ملتها تاکید کرده است و مردم بحرین نیز حق تعیین سرنوشت دارند و هر تصمیمی درباره بحرین بدون رجوع به آرای مردم باطل و فاقد اعتبار است.

مخالفان بیان کردند: مطابق قانون اساسی بحرین مردم منشاء قدرت هستند.