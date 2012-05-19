  1. استانها
  2. البرز
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۲۸

هشدار در زمینه تب کنگو:

شهروندان البرز از گوشت‌های مورد تایید دامپزشکی استفاده کنند

شهروندان البرز از گوشت‌های مورد تایید دامپزشکی استفاده کنند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان البرز گفت: شهروندان البرز از گوشت های مورد تایید دامپزشکی استفاده کنند تا از بیماری تب کریمه کنگو در امان باشند.

سید اصغر برایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تب کریمه کنگو که اخیراً در مشهد شیوع پیدا کرده و تلفات نیز داشته است، اظهار داشت: شهروندان البرزی حتما از مراکز عرضه گوشت معتبر و گوشت های دارای مهر دامپزشکی استفاده کنند.


وی ادامه داد: در حال حاضر مشکل خاصی از نظر شیوع بیماری دامی و بیمارهای مشترک بین دام و انسان در استان البرز وجود
ندارد.

وی درباره بیماری کریمه کنگو اضافه کرد: این بیماری بین انسان و دام مشترک است که از طریق گوشت آلوده تازه و خون منتقل می شود.
 
وی تاکید کرد: حتماً مردم دام خود را در کشتارهای مجاز ذبح کنند و به صورت خود سر اقدام به اینکار نکنند.
 
وی گفت: اگر این بیماری در همان روز اول شناسایی شود قابل کنترل و درمان خواهد بود ولی اگر مدتی از زمان بیماری بگذرد قابل درمان و کنترل نخواهد بود.
کد مطلب 1606003

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها