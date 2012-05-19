سید اصغر برایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تب کریمه کنگو که اخیراً در مشهد شیوع پیدا کرده و تلفات نیز داشته است، اظهار داشت: شهروندان البرزی حتما از مراکز عرضه گوشت معتبر و گوشت های دارای مهر دامپزشکی استفاده کنند.



وی ادامه داد: در حال حاضر مشکل خاصی از نظر شیوع بیماری دامی و بیمارهای مشترک بین دام و انسان در استان البرز وجود

ندارد.



وی درباره بیماری کریمه کنگو اضافه کرد: این بیماری بین انسان و دام مشترک است که از طریق گوشت آلوده تازه و خون منتقل می شود.



وی تاکید کرد: حتماً مردم دام خود را در کشتارهای مجاز ذبح کنند و به صورت خود سر اقدام به اینکار نکنند.



وی گفت: اگر این بیماری در همان روز اول شناسایی شود قابل کنترل و درمان خواهد بود ولی اگر مدتی از زمان بیماری بگذرد قابل درمان و کنترل نخواهد بود.