آیت الله سیستانی بر مقابله با شبکه های غربی تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما با حضرت آیت الله سیستانی مرجع عالیقدر تقلید در نجف اشرف دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار ضرغامی گزارشی از عملکرد شبکه های ملی و برون مرزی جمهوری اسلامی ایران تقدیم کرد.

حضرت آیت الله سیستانی با استقبال از گزارش عزت الله ضرغامی و دعای خیر برای همکاران رسانه ملی بر ضرورت ارائه برنامه های مفید، قانع کننده و مورد پسند مردم تاکید کرد.

در این دیدار مسائل مهم فکری، نحوه تبلیغ معارف اسلامی و شیوه های کارآمد و وحدت آفرین در جهان اسلام بررسی شد.

حضرت آیت الله سیستانی با اشاره به تبلیغات مسموم شبکه های غربی و ضد اسلامی و همچنین شبکه های تفرقه افکن در جهان اسلام بر ضرورت مقابله موثر با آنان تاکید کرد و مسئولیت سازمان صدا و سیما در این عرصه به ویژه جذب و آگاهی بخشی به جوانان را سنگین دانست.