  1. هنر
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۳۱

در دیدار با ضرغامی/

آیت الله سیستانی بر مقابله با شبکه های غربی تاکید کرد

آیت الله سیستانی بر مقابله با شبکه های غربی تاکید کرد

آیت الله سیستانی در دیدار با عزت الله ضرغامی بر ضرورت مقابله با شبکه های غربی، ضد اسلامی و تفرقه افکن در جهان اسلام تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما با حضرت آیت الله سیستانی مرجع عالیقدر تقلید در نجف اشرف دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار ضرغامی گزارشی از عملکرد شبکه های ملی و برون مرزی جمهوری اسلامی ایران تقدیم کرد.

حضرت آیت الله سیستانی با استقبال از گزارش عزت الله ضرغامی و دعای خیر برای همکاران رسانه ملی بر ضرورت ارائه برنامه های مفید، قانع کننده و مورد پسند مردم تاکید کرد.

در این دیدار مسائل مهم فکری، نحوه تبلیغ معارف اسلامی و شیوه های کارآمد و وحدت آفرین در جهان اسلام بررسی شد.

حضرت آیت الله سیستانی با اشاره به تبلیغات مسموم شبکه های غربی و ضد اسلامی و همچنین شبکه های تفرقه افکن در جهان اسلام بر ضرورت مقابله موثر با آنان تاکید کرد و مسئولیت سازمان صدا و سیما در این عرصه به ویژه جذب و آگاهی بخشی به جوانان را سنگین دانست.

کد مطلب 1606010

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