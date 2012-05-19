بهترین راه تقویت تولید ایرانی حمایت از تولیدات دانش بنیان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فرض پور ماچیانی که تیم رباتیک این موسسه مخترعان بین المللی منطقه آزاد انزلی در مسابقات ربوکاپ هلند به مقام نخست دست یافت، افزود: کسب موفقیتهای علمی و تحقیقاتی در قالب ثبت اختراعات برای بالا بردن سطح کیفیت زندگی و حضور در مسابقات علمی با هدف جهانی کردن دانش جامعه از مهمترین اهداف این موسسه است.

وی همچنین هوش و استعداد ایرانیان را در سطح جهان کم نظیر عنوان کرد و اظهارداشت: راز موفقیت کشورهای صنعتی جهان توجه به نیروهای انسانی نخبه و خلاق کشور خود و حتی جذب استعدادهای علمی دیگر کشورهاست.

مدیر عامل موسسه مخترعان بین المللی منطقه آزاد انزلی گفت: با اجرای اصول مندرج در برنامه چشم انداز ایران 1404، ایران اسلامی می تواند با بالا بردن دانش مدیریت بخش خصوصی و کاهش وابستگی به مدیریت دولتی، فاصله خود را با کشورهای صنعتی کمتر کرده و با سرمایه گذاری بر روی اتاق فکر به یکی از مراکز تحقیقات علمی و دانش بنیان در جهان تبدیل شود.

فرض پور ماچیانی در خصوص اهمیت مسابقات ربو کاپ آزاد اروپا که در کشور هلند برگزار شد، گفت: در این دوره از مسابقات بیش از 100 تیم از دانشگاهها و موسسات علمی و تحقیقاتی کشورهای مختلف جهان شرکت داشتند که تیم موسسه مخترعان بین المللی منطقه آزاد انزلی در لیگ شبیه ساز دو بعدی فوتبال حائز رتبه نخست شد.

وی افزود: فدراسیون جهانی ربوکاپ به عنوان متولی مسابقات در سطح جهان از سال 1997 این بازیها را برگزار کرده تا سطح دانش رباتهای فوتبالی به جایگاهی برسد که در سال 2050 میلادی رباتهای انسان نما در زمین فوتبال در برابر تیم فوتبال قهرمان جهان در آن سال مسابقه داده و دراین رقابت به پیروزی نائل آید.

وی با بیان اینکه علم رباتیک در حوزه های رشد یافته که به عنوان جانشین نیروی انسانی در صنعت و حضور در محیط هایی که جان انسان به خطر می افتد به ایفای نقش پرداخته، در خصوص اهمیت توجه به علوم رباتیک در کشور گفت: این یک علم پاک است که با توجه به آسیب پذیر بودن محیط زیست گیلان بهره برداری از چنین علمی در توسعه صنعتی استان بسیار حائز اهمیت است.

مدیر عامل موسسه مخترعان بین المللی منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه ایران تنها کشور خاورمیانه است که دارای سهمیه برگزاری مسابقات آزاد ربوکاپ بین المللی است و در حوزه رباتهای فوتبالیست در بالاترین سطح جهانی قرار دارد، افزود: توجه به علم رباتیک و ارتباط آن با صنعت در سند چشم انداز ایران اسلامی لحاظ شده و براساس آن ایران باید جزو کشورهای پیشتاز جهان باشد، موضوعی که از طریق تمرکز بر نیروها نخبه و جوان کشور دست یافتنی است.

وی تصریح کرد: از ابتدای تاریخ بشریت دانشمندان و نخبگان محدود به یک کشور یا سرزمین نبوده و رشد علوم از طریق تعامل با سایر دانشمندان حاصل می شود و این موسسه آمادگی کامل خود را با هدف هرگونه سرمایه گذاری و همکاری علمی مشترک با موسسات ایرانی و بین المللی را اعلام می کند.

اعضای تیم 9 نفره موسسه مخترعان بین المللی منطقه آزاد انزلی شامل سپیده رحمتی نیا،‌ امیر طوافی،‌ نیما نوروزی،‌ مانی راد یوسفی، سعید نجفی، رضا وطنی نظافت، علی فرض پور ماچیانی، پویان پیر دیر و مهدی فرض پور ماچیانی است.