به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان دانشگاه‌های تهران در اعتراض به طرح الحاق بحرین به عربستان سعودی فردا عصر در میدان فلسطین تهران تجمع می کنند.

این مراسم ساعت 4 برگزار می شود.

حسین پیشوا دبیر شورای تببین بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: در این تجمع دانشجویان از تیم مذاکره کننده ای ایرانی خواهند خواست که در مذاکرات سوم خرداد که در بغداد برگزار می شود موضوع بحرین و دفاع از مردم مظلوم این کشور را به نمایندگان کشورهای غربی مطرح کنند.

این فعال دانشجویی افزود: همچنین دانشجویان از کمیته حقوق بشر که روز دوشنبه تشکیل جلسه می دهد می خواهد که در اسرع وقت به اتفاقات اخیر در بحرین بپردازند و بیش از این سکوت اختیار نکنند.

وی گفت: سکوت مجامع بین‌المللی درقبال اتفاقات بحرین به هیچ وجه قابل پذیریش نیست و دانشجویان فردا اعتراض خود را به گوش جهانیان خواهند رساند.