  1. سیاست
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۰۰

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

تجمع دانشجویان در میدان فلسطین فردا برگزار می‌شود

تجمع دانشجویان در میدان فلسطین فردا برگزار می‌شود

دانشجویان دانشگاه های تهران در اعتراض به طرح الحاق بحرین به عربستان سعودی، فردا در میدان فلسطین تهران تجمع می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان دانشگاه‌های تهران در اعتراض به طرح الحاق بحرین به عربستان سعودی فردا عصر در میدان فلسطین تهران تجمع می کنند.

این مراسم ساعت 4 برگزار می شود.

حسین پیشوا دبیر شورای تببین بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران  با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: در این تجمع دانشجویان از تیم مذاکره کننده ای ایرانی خواهند خواست که در مذاکرات سوم خرداد که در بغداد برگزار می شود موضوع بحرین و دفاع از مردم مظلوم این کشور را به نمایندگان کشورهای غربی مطرح کنند.

این فعال دانشجویی افزود: همچنین دانشجویان از کمیته حقوق بشر که روز دوشنبه تشکیل جلسه می دهد می خواهد که در اسرع وقت به اتفاقات اخیر در بحرین بپردازند و بیش از این سکوت اختیار نکنند.

وی گفت: سکوت مجامع بین‌المللی درقبال اتفاقات بحرین به هیچ وجه قابل پذیریش نیست و دانشجویان فردا اعتراض خود را به گوش جهانیان خواهند رساند.

کد مطلب 1606015

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها