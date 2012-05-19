فرهادی فردا در کن جایزه می گیرد

به گزارش خبرنگارمهر، ‌این جایزه برای ساخت آخرین اثر فرهادی ،‌ برنده جایزه اسکار فردا در مراسمی جایزه «پیرکس مدیا 2012 اتحادیه اروپا» را دریافت می‌کند.

بر اساس این گزارش اندرولا واسیلیو، رییس کمیسیون فرهنگی اتحادیه اروپا روز گذشته با تاکید بر اهدای این جایزه به فرهادی و همچنین حمایت این اتحادیه از هفت فیلم دیگر بخش مسابقه شصت و پنجمین جشنواره فیلم کن،‌ افزود: اروپا با این اقدامات می‌تواند تاثیرگذاری خود را درعرصه فرهنگی بیشتر از همیشه به منصه ظهور برساند.

در 20 سال گذشته ، 12 فیلم از مجموع فیلم‌های تحت حمایت برنامه رسانه‌ای اتحادیه اروپا، برنده جایزه نخل طلا، 13 فیلم برنده جایزه گراند پیرکس و 9 فیلم نیز برنده جایزه بهترین کارگردانی شده‌اند.

شصت وپنجمین جشنواره فیلم کن با حضور کارگردانان بزرگ جهان در حال برگزاری است.