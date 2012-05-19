تیم قطبی مغلوب اوراوا ردز شد/ سقوط شیمیزو پس از چهارمین باخت فصل

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال شیمیزو اس پالس در چارچوب هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های ژاپن موسوم به جی لیگ پیش از ظهر امروز شنبه در ورزشگاه سایتاما به مصاف اوراوا ردز رفت و با یک گل تن به شکست داد.

تک گل پیروزی تیم اوراوا ردز را در این بازی خانگی "یوکی آبه" در دقیقه 42 به ثمر رساند و تیمش را به سه امتیازی شیرین رساند. این نتیجه درحالی رقم خورد که شاگردان افشین قطبی از دقیقه 54 به دنبال اخراج "آلکس بروسکو" با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه دادند.

تیم شیمیزو اس پالس با تحمل این شکست خارج از خانه که چهارمین باخت این تیم در فصل جاری جی لیگ به شمار می‌آید 22 امتیازی ماند و تا پیش از پایان دیدارهای هفته دوازدهم جی لیگ به رده سوم جدول سقوط کرد.