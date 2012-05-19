به گزارش خبرگزاری مهر، جلسات نقد و بررسی شعر در کانون ادبی زمستان دوشنبه‌های هرهفته با حمایت اداره کل فرهنگی شهرداری تهران برگزار می‌شود و دوشنبه‌های پایانی هر ماه هم آخرین کتاب‌های شعر منتشر شده در بازار کتاب مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

نشست نقد و بررسی مجموعه شعر «قبله مایل به تو» سروده حمیدرضا برقعی هم روز دوشنبه اول خرداد با حضور محمدعلی مجاهدی، یوسفعلی میرشکاک، سیدناصر هاشم زاده، مصطفی محدثی خراسانی، بهروز یاسمی و مولف اثر در کانون ادبی زمستان برگزار می‌شود. این کتاب توسط انتشارات فصل پنجم به چاپ رسیده است.

جلسه نقد اشعار این کتاب ساعت 17 روز دوشنبه اول خرداد در سالن اشراق تالار ایوان شمس به نشانی میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، ابتدای بزرگراه کردستان برگزار می‌شود.