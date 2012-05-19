موزه های مازندران با تامین زیرساخت مهیای جذب گردشگران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه ظهر شنبه در مراسم پاسداشت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی در ساری گفت: موزه دارای اهمیت بالایی بوده و یکی از فاکتورهای توسعه یافتگی هر کشور محسوب می شود.



وی درباره ساخت موزه شهرستان ساری گفت: در شهر ساری با توجه به تخصیص اعتبار و تهیه نقشه راه مسئولان ساروی زمین را برای ساخت به میراث فرهنگی و صنایع دستی وگردشگری نداده اند.



فرزانه با ابراز تاسف از مسئولان شهری به ویژه شورای شهر و شهرداری ساری گفت: مگر این شهر صاحب و متولی ندارد چرا برای ساخت زمینی که اعتبار و نقشه آن برای ساخت موزه تامین شده، هیچ اقدامی نمی کنند.



وی با اشاره به اینکه شورای شهر و شهرداری ساری به دنبال منافع شخصی و بده و بستون های تجاری هستند گفت: مقداری از اموال شهری برای توشه آیندگان بگذارید.



فرزانه گفت: با هیچ شخصی معامله نکردیم در این جلسه کلی گویی کردم و جلسه بعدی همه افرادی که در این موضوع نقش دارند اسامی آنها را بازگو خواهم کرد و اگر شهرداری و شورای شهرستان ساری درخواست میراث فرهنگی را عملی نکنند بنده واکنش نشان خواهم داد.



مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: نقشه و اعتبار ساخت موزه در شهرستان ساری در اختیار ما بوده نمی دانم در استان چه اتفاقی افتاده است اگر نمی خواهند در این شهرستان موزه احداث شود ما اعتبار را برگشت بزنیم یا در جای دیگر این استان موزه ایجاد کنیم.



وی با اشاره به ساختمان شهرداری ساری که قرار بود به ساختمان اختصاص پیدا کند گفت: پس از گذشت یکسال هنوز این امر محقق نشده است.



ابراهیمی، از حضور نیافتن معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران ابراز گله مندی کرد و تاخیر 45 دقیقه ای تشکیل جلسه را حضور نیافتن این مهمان اعلام کرد.



فرزانه به ساخت موزه در شهرستان رامسر اشاره کرد و گفت: با لابی گیری خاصی که در استان انجام شد این موزه در این شهرستان بعد از پنج سال درزمینی به مساحت 30 هزار متر مربع احداث می شود.



وی، از از فرمانداران استان خواست اگر چنانچه مکانی تاریخی در استان شناسایی شود این سازمان می تواند با مرمت و بازسازی این مکانها را احیا کند.



وی گفت: این سخنانی که بنده می زنم شاید برای من خوب نباشد و منافع نداشته باشم چه اتفافی می افتد نهایتا من را می خواهند بیرون کنند.



فرزانه از اختصاص شش میلیارد تومان اعتبار در حوزه مییراث فرهنگی و گردشگری مازندران برای طرح های دریا، ساخت و مرمت موزه در استان اشاره کرد.



وی با بیان اینکه به موزه قائم شهر 400 میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است گفت: از این مبلغ 200 میلیون برای مرمت و بازسازی و حدود 200 میلیون دیگر برای تجهیز این موز هیچ تزریق می شود.



مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری مازندران به جذب یک میلیون گردشگر در سالجاری اشاره کرد و گفت: موزه های استان با مرمت و بازسازی شرایط را برای بازدید گردشگر فراهم کنند.



فرزانه به اختصاص دو میلیارد تومان اعتبار برای طرح دریا در استان اشاره کرد و گفت: هدف ما در سواحل دریا ایجاد دریای مکانیزه است.



وی بیان داشت: حدود چهار میلیارد تومان برای ایجاد زیرساخت در سواحل دریای مازندران از گلوگاه تا رامسر اعتبار اختصاص یافته است.