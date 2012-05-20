ابوالفضل جلیلی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: تدوین این فیلم توسط خودم و پسرم میلاد جلیلی به پایان رسیده و مدتی بود که به دلیل مشکلات مالی در آغاز مرحله صداگذاری متوقف شده بود.

وی افزود: به‌رغم رایزنی‌های انجام شده هیچ کمک مالی از بخش دولتی نداشتم و ادامه کار با حمایت‌های مستقل و خصوصی تا 10 روز دیگر آغاز می‌شود. تلاش می‌کنم مرحله صداگذاری توسط مسعود بهنام در استودیو بهمن انجام شود. موسیقی فیلم نیز انتخابی خواهد بود.

فیلمبرداری "داروگ" حوالی تهران با حضور بازیگرانی چون مسعود ناجی، عاطفه ساده، نوید رئیسی، علیرضا رازانی، شورا اسماعیلی و... انجام شده است.

فیلم درباره داستان پیچیده زندگی یک جوان است که بعد از اتمام مراحل فنی به نسخه 35 تبدیل خواهد شد. به گفته جلیلی "داروگ" کاری متفاوت با آثار قبلی وی است که می‌توان عنوان کرد با این فیلم ژانر جدیدی را در سینمای ایران احیا خواهد کرد.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از: کارگردان، نویسنده، تصویربردار، تهیه کننده و تدوین: ابوالفضل جلیلی و صدابردار: مهرداد دادگر. جلیلی تاکنون ساخت فیلم‌هایی چون "حافظ"، "گل یا پوچ"، "گال"، "دت یعنی دختر"، "یک داستان واقعی" و... را برعهده داشته و جوایز متعدی را از جشنواره های خارجی از آن خود کرده است.