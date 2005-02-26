  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۸ اسفند ۱۳۸۳، ۱۰:۰۶

از سوي سازمان دارالقرآن الكريم

جشنواره روش هاي تدريس برتر قرآن برگزار مي شود

جشنواره انتخاب روش هاي تدريس برتر علوم و مباحث مختلف قرآن كريم سال آينده از سوي سازمان دارالقرآن برگزار مي شود .

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اين جشنواره به منظور دستيابي و اطلاع از روش هاي تدريس برتر و مؤثرتر وهمچنين بهره گيري از تجربيات مدرسان قرآني سراسر كشور برگزار مي شود .

به گفته داود تك فلاح رئيس اداره آموزش هاي تخصصي اداره كل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الكريم ، از طريق اين جشنواره ، الگوهاي تدريس برترقرآن كريم  شناسايي و جمع آوري شده و طرح بكارگيري از اين روش ها در دستور كار قرار خواهد گرفت .

بر همين اساس ، روش هاي برگزيده از طريق كتاب هاي آموزشي قرآن كريم و لوح هاي فشرده آموزشي ( CD ) در اختيار مدرسان و علاقمندان قرار مي گيرد .

جشنواره انتخاب روش هاي تدريس برتر قرآن 180 برگزيده كشوري خواهد داشت كه 90 نفر آنها از ميان خواهران و 90 نفر نيز از ميان برادران انتخاب و معرفي مي شوند .

رئيس اداره آموزش هاي تخصصي اداره كل اموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الكريم، با اشاره به اين كه زمان دقيق برگزاري جشنواره انتخاب روش هاي برتر تدريس قرآن كريم مشخص نيست ، گفت : بر اساس پيش بيني ها جشنواره فوق طي شش ماه اول سال آينده برگزار خواهد شد .

جشنواره انتخاب روش هاي تدريس برتر قرآن در دو مرحله استاني و كشوري برگزار مي شود .

کد مطلب 160605

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه