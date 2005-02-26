جشنواره روش هاي تدريس برتر قرآن برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اين جشنواره به منظور دستيابي و اطلاع از روش هاي تدريس برتر و مؤثرتر وهمچنين بهره گيري از تجربيات مدرسان قرآني سراسر كشور برگزار مي شود .
به گفته داود تك فلاح رئيس اداره آموزش هاي تخصصي اداره كل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الكريم ، از طريق اين جشنواره ، الگوهاي تدريس برترقرآن كريم شناسايي و جمع آوري شده و طرح بكارگيري از اين روش ها در دستور كار قرار خواهد گرفت .
بر همين اساس ، روش هاي برگزيده از طريق كتاب هاي آموزشي قرآن كريم و لوح هاي فشرده آموزشي ( CD ) در اختيار مدرسان و علاقمندان قرار مي گيرد .
جشنواره انتخاب روش هاي تدريس برتر قرآن 180 برگزيده كشوري خواهد داشت كه 90 نفر آنها از ميان خواهران و 90 نفر نيز از ميان برادران انتخاب و معرفي مي شوند .
رئيس اداره آموزش هاي تخصصي اداره كل اموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الكريم، با اشاره به اين كه زمان دقيق برگزاري جشنواره انتخاب روش هاي برتر تدريس قرآن كريم مشخص نيست ، گفت : بر اساس پيش بيني ها جشنواره فوق طي شش ماه اول سال آينده برگزار خواهد شد .
جشنواره انتخاب روش هاي تدريس برتر قرآن در دو مرحله استاني و كشوري برگزار مي شود .
نظر شما