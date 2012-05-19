به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید ارفعی تنها مترجم کتیبه‌های هخامنشی و الواح گلی در همایش موزه و جهان در حال تغییر که روز شنبه با حضور متولیان و کارشناسان میراث فرهنگی در کاخ موزه سعدآباد برگزار شد، گفت: فروردین امسال سازمان میراث فرهنگی قول داد که از 4 جلد کتاب مربوط به کتبیه‌های هخامنشی جلد اول آن را که ترجمه 650 کتیبه است تا پایان امسال چاپ کند.

وی گفت: در سال 1937 که برخی از الواح کشف شده برای بررسی و خوانش به آمریکا فرستاده شد، برداشت اولیه کارشناسان این بود که چون کتبیه‌ها از تخت جمشید به دست آمده همگی مربوط به دوره هخامنشیان است اما بعدها دریافتند که 99/99 درصد آنها به خط و زبان عیلامی است.

ارفعی افزود: براساس منابع بین النهرینی کارشناسان متوجه شدند تنها شاه هخامنشی که سال 21 پادشاهی آن کبیسه است، داریوش بزرگ است. برخی از این گل‌نوشته‌ها متعلق به سال 15 تا 28 داریوش بوده است. در همین زمان الواح گلی از خزانه پیدا شد که ثابت می‌کرد متعلق به سال 30تا 36 داریوش است. در این زمان 2 سال وقفه وجود دارد. تفاوتی که بین این گل‌نوشته‌ها وجود دارد در پرداخت حقوق کارکنان خزانه است.

این کارشناس زبانهای ایلامی گفت: گل‌نوشته‌های خزانه تخت جمشید به دو دسته تقسیم می‌شوند. نامه‌ای که از روسا به زیردستان نوشته شده و مقدار دستمزد کارگران را به نقره معین می‌کند. دسته دوم نیز نشان دهنده چگونگی پرداخت دستمزد کارگران است. در گل‌نوشته‌های تخت جمشید صورت کاملی است کل ایالت فارس وجود دارد در حالی که در گل‌نوشته‌های خزانه تخت جمشید به نواحی نزدیک اشاره می‌کند و همه ایالت فارس را در بر نمی‌گیرد.

وی افزود: گل‌نوشته‌های تخت جمشید بزرگترین گنجینه‌ای است که ما از تاریخ پیش از اسلام در دست داریم و تعداد آنها نزدیک به 31 هزار قطعه است. نمی‌گویم 31 هزار کتبیه چرا که برخی از آنها احتمالاً شکسته شده و گوشه‌ای از یک کتیبه بوده‌اند. در هر صورت بسیاری از کتبیه‌ها اطلاعات جامعی از سیستم کارگری و کارمندی تخت جمشید را از زمان داریوش بزرگ نشان می‌دهد.

در این همایش از مجید ارفعی به دلیل سالها تلاش در ترجمه گل‌نوشته‌های هخامنشی و از فرهاد اصلانی مستندساز فیلم‌های تاریخی و میراث فرهنگی تجلیل شد.