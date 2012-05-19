دژاکام در اختتامیه جشنواره هنر و معماری تقدیر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگداشت امیر دژاکام نویسنده، کارگردان و استاد دانشگاه یکشنبه 31 اردیبهشت ماه همزمان با اختتامیه نخستین جشنواره تئاتر هنر و معماری برگزار می شود.

در این مراسم برگزیدگان بخش های مختلف این جشنواره از جمله بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر مرد و زن و بهترین نمایشنامه معرفی می شوند. در نخستین دوره از این جشنواره 8 نمایش مختلف در خانه کوچک نمایش اجرا شد. همچنین هر روز کارگاه های آموزشی تئاتر توسط هنرمندانی چون آرش دادگر، داریوش مودبیان، محمد اسکندری و... برگزار می شد.

کتایون فیض مرندی، منیژه محامدی، امیر کاووس بالازاده وعلیرضا دریابیگی هیئت داوران نخستین جشنواره هنر و معماری را تشکیل می‌دادند.

یکشنبه 31 اردیبهشت ماه مراسم اختتامیه و بزرگداشت امیردژاکام به کارگردانی آرزو افشار از ساعت 17 تا 19 در سالن 107 دانشکده هنر و معماری برگزار می‌شود.