  1. اقتصاد
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۰۹

بهمنی اعلام کرد:

هشدار به موسسات مالی و اعتباری/ تذکر به بانک‌ها

هشدار به موسسات مالی و اعتباری/ تذکر به بانک‌ها

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه ادغام موسسات مالی و اعتباری برای اعمال نظارت بیشتر ادامه خواهد یافت، نسبت به انجام هرگونه تخلف در این موسسات هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بهمنی به پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد همانگونه که بارها اعلام کردم و باز هم اعلام می کنم؛ وام های تا سقف 10 میلیون تومان با یک ضامن قابل پرداخت است.

رئیس کل بانک مرکزی، اظهار داشت: اگر ما متوجه شویم همکار ما در این زمینه قصور کرده، با متخلفان برخورد می شود. عملکرد موسسات مالی و اعتباری به دقت بررسی می شود و در صورت بروز تخلف و توجه نکردن به اخطارهای بانک مرکزی، مجوز فعالیت متخلفان باطل و موسسه آنها بسته خواهد شد.

بهمنی درباره نظارت بانک مرکزی بر کار موسسات مالی و اعتباری، تصریح کرد: عملکرد این موسسات بررسی می شود و هر موسسه ای تخلف کرد؛ دو اخطار به آنها داده می شود و در نهایت این موسسات متخلف بسته می شوند و از تخلف هیچ موسسه ای چشم پوشی نخواهیم کرد.

وی افزود: یکی از برنامه های بانک مرکزی، ادغام تعدادی از بانک ها با یکدیگر است. همچنین 1700 موسسه مالی و اعتباری تبدیل به 14 موسسه شدند و این 14 موسسه نیز در یک فرصت مناسب تبدیل به یک یا دو موسسه مالی و اعتباری می شوند و کنترل و نظارت بیشتری بروی آنها صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 1606056

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