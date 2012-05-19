به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بهمنی به پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد همانگونه که بارها اعلام کردم و باز هم اعلام می کنم؛ وام های تا سقف 10 میلیون تومان با یک ضامن قابل پرداخت است.

رئیس کل بانک مرکزی، اظهار داشت: اگر ما متوجه شویم همکار ما در این زمینه قصور کرده، با متخلفان برخورد می شود. عملکرد موسسات مالی و اعتباری به دقت بررسی می شود و در صورت بروز تخلف و توجه نکردن به اخطارهای بانک مرکزی، مجوز فعالیت متخلفان باطل و موسسه آنها بسته خواهد شد.

بهمنی درباره نظارت بانک مرکزی بر کار موسسات مالی و اعتباری، تصریح کرد: عملکرد این موسسات بررسی می شود و هر موسسه ای تخلف کرد؛ دو اخطار به آنها داده می شود و در نهایت این موسسات متخلف بسته می شوند و از تخلف هیچ موسسه ای چشم پوشی نخواهیم کرد.

وی افزود: یکی از برنامه های بانک مرکزی، ادغام تعدادی از بانک ها با یکدیگر است. همچنین 1700 موسسه مالی و اعتباری تبدیل به 14 موسسه شدند و این 14 موسسه نیز در یک فرصت مناسب تبدیل به یک یا دو موسسه مالی و اعتباری می شوند و کنترل و نظارت بیشتری بروی آنها صورت خواهد گرفت.