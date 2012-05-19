رشد 30 درصدی تولید میگو در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا رازقی ظهر شنبه در نشست سرمایه گذاران بخش پرورش میگو و ماهیان خاویاری در استان گلستان، افزود: شیلات گلستان با اجرای کارهای جدیدی که همان پرورش میگو و ماهیان خاویاری با استفاده از آب دریای خزر پتانسیل های موجود دراین بخش را بالفعل کرده است.

رئیس سازمان شیلات ایران اظهار داشت: فضای اینگونه فعالیت ها در بخش شیلات فضای مناسبی است و استانداری و فرمانداری و همچنین شیلات استان با حمایت و پیگیر های مداوم در حال پیش برد هرچه بهتر در این بخش هستند.

رازقی با بیان اینکه در حال حاضر تقریبا 50 درصد از بستر کارهای حمایتی انجام گرفته است عنوان کرد شیلات ایران هم در حال تلاش برای گسترش و توسعه حمایت های خود در این زمینه از سرمایه گذارن است.

وی گفت: با اعلام آمادگی سرمایه گذاران نسبت به آغاز فعالیتشان، شیلات نیز شروع به جانمایی می کند تا فعالیت ها در این راستا هرچه بیشتر تسریع پذیرد.

وی ضمن تاکید بر اینکه تولید به تنهایی بخشی از فعالیت اقتصادی است، توجه به صنایع بالا دستی و پایین دستی از قبیل ایجاد مراکز تکثیر آبزیان، مراکز تولید خوراک آبزیان، بسته بندی و در آخر عرضه به بازار و فروش از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

رازقی با اعلام اینکه استان گلستان یکی از مناطق حساس و پر اهمیت کشور دربخش آبزی پروری است، تصریح کرد : با رها سازی بچه ماهیان خاویاری بالای 60 گرم برای اولین بار در کشور به هدف خود که همان بازسازی ذخایر دریای خزر است دست یافتیم و این مرحون زحمات مسئولین و کارشناسان شیلاتی در استان است.

رازقی افزود: شیلات ایران در نظر دارد با افزایش ظرفیت سایت چهار هزار هکتاری میگوی گمیشان به هفت هزار هکتار علاوه بر مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی زمینه استفاده از فارغ التحصیلان شیلاتی در قالب ایجاد شرکت تعاونی، زمینه اشتغال این عزیزان را در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را فراهم نماییم.