آزمون سراسری پایان دوره انجمن خوشنویسان ایران در شهریار برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این آزمون که شامل دوره های مقدماتی، متوسط، خوش، عالی و ممتاز در رشته های نستعلیق، ثلث و نسخ بود، در فرهنگسرای استاد شهریار و با حضور هنرجویان دررده های مختلف برگزار شد.

با توجه به فصل امتحانات مدارس این دوره با استقبال کمتری از سوی هنرجویان مواجه شد. از نکات قابل ذکر در این دوره آزمون،‌ شرکت هنرجوی 11 ساله حسین گودرزی در سطح عالی بود که مهارت در خوشنویسی با هر دو دست را دارا است.

برخورد یکدستگاه خودرو پراید با درخت چهار مجروح بر جای گذاشت

یک دستگاه خودرو پراید به علت عدم رعایت سرعت مطمئنه در شهریار، محور رضی آباد از جاده منحرف و با درخت برخورد کرد که منجر به مصدوم شدن چهار سرنشین خودرو شد.

در پایان با حضور به موقع نیروهای امداد و نجات آتش نشانی شهریار ضمن ایمن سازی کامل محل حادثه، افراد مصدوم سریعا به نزدیکترین مراکز درمانی انتقال داده شدند.

اجرای 4 کیلومتر خط انتقال در مخزن R3 پرند

مسئول اجرای طرح آب شهر جدید پرند اظهار داشت: در راستای اجرای طرحهای متعدد عمرانی و ملی در شهر جدید پرند به عنوان پایتخت مسکن مهر به منظور انتقال آب شرب از مخزن 40 هزار متر مکعبی این شهر به مخزن 10 هزار مترمکعبی R3 خط انتقال 1000 میلی متری به طول چهار کیلومتر در دست اجراست.



رمضان رضوانی ممان با اشاره به اینکه این پروژه در حال اتمام است، افزود: این خط انتقال با حدود 90 درصد پیشرفت فیزیکی و از طریق لوله های 1000 میلی متری چدن داکتیل در حال انجام است که امیدواریم طی یک ماه آینده به اتمام و به مرحله بهره برداری برسد.

مدیران مناطق، نواحی و مدیران عامل سازمانهای شهرداری شهریار گردهم آمدند

جلسه مدیران مناطق، مسئولین نواحی و مدیران عامل سازمانهای تابعه حوزه معاونت خدمات شهر و امور مناطق به ریاست اسدی معاونت خدمات شهر و امور مناطق در سالن جلسات این حوزه برگزار شد.

در این جلسه تهیه و نصب تابلو پروزه های در دست احداث تمامی مناطق، نواحی و سازمانهای تابعه طبق نمونه تحویلی معاونت و اعلام نتیجه آن به دبیر جلسه، پیگیری و تسریع در امور ساخت ساختمانهای اداری حوزه معاونت خدمات شهر، منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه و ایستگاه های آتش نشانی مناطق کهنز و اندیشه، نواحی رزکان و جعفریه تا پایان مرداد ماه، احداث 12 پارک و بوستان محله ای توسط سازمان پارکها و فضای سبز با نظارت معاونتهای فنی و عمرانی و خدمات شهر از جمله مصوبات این جلسه بود.