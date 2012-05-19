صورت و سیرت دانشگاه اسلامی باید با هم همخوانی داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر کامران دانشجو با تاکید بر پویایی و بالندگی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی گفت: عینیت بخشی به گفتمان امام خمینی و انقلاب اسلامی در دانشگاه ها یک ضرورت است چرا که این موضوع هم پویایی و بالندگی ارزش های انقلاب اسلامی را به دنبال دارد و هم منجر به تربیت نیروی انسانی کارآمد و شایسته نظام اسلامی می شود.

وی در اولین نشست دبیران استانی مجمع اسلامی رشد و ارتقاء دانشگاهیان که به همت سازمان بسیج اساتید کشور در مشهد مقدس برگزار شد، گفت: انقلاب اسلامی یک امر مستمر است و برای بالندگی نظام اسلامی می بایست ارزش های انقلاب اسلامی حفظ شود که این موضوع نیازمند تربیت نیروی انسانی متعهد و انقلابی در دانشگاه ها است.



وزیر علوم افزود: حلقه های صالحین که توسط بسیج اساتید در دانشگاه ها شکل گرفته اند می بایست فرهنگ اسلامی و ارزش های انقلاب را به درستی تبیین و ترویج کنند.

وی با اشاره به اینکه مردم و جوانان جامعه ما دین مدار هستند گفت: اگر ما بتوانیم ارزش های اسلامی و انقلابی را به درستی تبیین کنیم حتما مسیر حرکت جامعه رو به رشد و ارتقاء بیشتر خواهد بود.

دانشجو با تاکید بر اینکه دانشگاه ها باید در مرز دانش حرکت کنند گفت: تربیت نیروی انسانی متعهد به ارزش های اسلامی و انقلابی در دانشگاه ها، امکان اصلاح و حرکت جامعه در مسیر اسلامی و انقلابی را فراهم می کند و این تعبیر سخن حضرت امام خمینی (ره) است که فرمودند: اگر دانشگاه اصلاح شود جامعه اصلاح می شود.