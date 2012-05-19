  1. حوزه و دانشگاه
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۳۱

وزیر علوم:

صورت و سیرت دانشگاه اسلامی باید با هم همخوانی داشته باشد

صورت و سیرت دانشگاه اسلامی باید با هم همخوانی داشته باشد

وزیر علوم گفت: در دانشگاه اسلامی صورت و سیرت و ظاهر و باطن می بایست با هم همخوانی داشته باشند و به همین دلیل بر تحول سریع تر در علوم انسانی اصرار داریم ضمن اینکه معتقدیم تحول در علوم انسانی یک امر مقطعی نیست بلکه این تحول در طی زمان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر کامران دانشجو با تاکید بر پویایی و بالندگی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی گفت: عینیت بخشی به گفتمان امام خمینی و انقلاب اسلامی در دانشگاه ها یک ضرورت است چرا که این موضوع هم پویایی و بالندگی ارزش های انقلاب اسلامی را به دنبال دارد و هم منجر به تربیت نیروی انسانی کارآمد و شایسته نظام اسلامی می شود.

وی در اولین نشست دبیران استانی مجمع اسلامی رشد و ارتقاء دانشگاهیان که به همت سازمان بسیج اساتید کشور در مشهد مقدس برگزار شد، گفت: انقلاب اسلامی یک امر مستمر است و برای بالندگی نظام اسلامی می بایست ارزش های انقلاب اسلامی حفظ شود که این موضوع نیازمند تربیت نیروی انسانی متعهد و انقلابی در دانشگاه ها است.
 
وزیر علوم افزود: حلقه های صالحین که توسط بسیج اساتید در دانشگاه ها شکل گرفته اند می بایست فرهنگ اسلامی و ارزش های انقلاب را به درستی تبیین و ترویج کنند. 

وی با اشاره به اینکه مردم و جوانان جامعه ما دین مدار هستند گفت: اگر ما بتوانیم ارزش های اسلامی و انقلابی را به درستی تبیین کنیم حتما مسیر حرکت جامعه رو به رشد و ارتقاء بیشتر خواهد بود.
 
دانشجو با تاکید بر اینکه دانشگاه ها باید در مرز دانش حرکت کنند گفت: تربیت نیروی انسانی متعهد به ارزش های اسلامی و انقلابی در دانشگاه ها، امکان اصلاح و حرکت جامعه در مسیر اسلامی و انقلابی را فراهم می کند و این تعبیر سخن حضرت امام خمینی (ره) است که فرمودند: اگر دانشگاه اصلاح شود جامعه اصلاح می شود.
کد مطلب 1606086

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