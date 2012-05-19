به گزارش خبرنگار مهر، در راستای برگزاری سومین جشنواره ارزیابی وب‌گاه‌های حاکمیتی توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی و با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری، ضروری است تمامی دستگاههای اجرایی کشور موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری برای شرکت در این جشنواره و ارزیابی وبگاه مربوط، نسبت به تکمیل کاربرگ‌های ارزیابی تا یازدهم خردادماه که در وب‌گاه www.nwa.ir ارائه شده مطابق دستورالعمل اقدام کنند.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری در بخشنامه خود اعلام کرده که این ارزیابی با هدف توسعه نظام اداری الکترونیکی در کشور و فراهم آوردن الزامات آن برای ارائه مطلوب خدمات عمومی به مردم، موضوع بند 15 سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در تیرماه سال جاری برگزار می‌شود.

جوایز اصلی این دوره از جشنواره شامل جایزه وبگاه برتر در زمینه اطلاع‌رسانی، جایزه وبگاه برتر در زمینه تعامل سازمانی و جایزه وبگاه برتر در زمینه تراکنش مالی است؛ همچنین جوایز ویژه این جشنواره شامل جایزه وبگاه برتر در زمینه پاسداشت خط و زبان فارسی، جایزه وبگاه برتر در زمینه رعایت استانداردهای وب و جایزه ویژه درگاه جامع خواهد بود.

ارزیابی‌های تخصصی این دوره در 5 سطح انجام می شود که سطح اول شامل موجودیت با هدف ارزیابی چگونگی ارائه اطلاعات پایه توسط وبگاهها، سطح دوم شامل مدیریت اطلاعات و محتوا با هدف ارزیابی مکانیزم‌های سازماندهی، دسته‌بندی و ارائه محتوا در وب‌گاهها، سطح سوم شامل تعامل و مدیریت دانش با هدف ارزیابی مکانیزم‌ها و سازوکارهای تعاملی، کیفیت ارائه خدمات، استانداردهای وب و مدیریت و خلق دانش در وبگاهها، سطح چهارم شامل تراکنش با هدف ارزیابی مکانیزم‌های امنیتی، تراکنشی و مالی در وبگاهها و سطح پنجم نیز شامل درگاه جامع با هدف ارزیابی وضعیت و کیفیت وبگاه‌ها به لحاظ ویژگی‌های درگاه‌ جامع در نظر گرفته شده است.

به گزارش مهر، این ارزیابی به طور دو سالانه برگزار می‌شود و با اعلام نتایج، وبگاه‌هایی که نسبت به دوره قبل نیز در ارائه این سرویس‌ها پیشرفت داشته‌ و تلاش مضاعفی برای ارائه خدمات الکترونیکی به مردم کرده‌اند، اعلام و از آن‌ها تقدیر به عمل خواهد آمد.