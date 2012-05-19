نشست اتاقهای بازرگانی خزر نقطه عطفی برای اقتصاد گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی ظهر شنبه در جلسه هم اندیشی این اجلاس افزود: سالهای سال بخش خصوصی استان در خواب عمیقی بود که در دو سال اخیر کارهای خوبی شده است.

وی اظهار داشت: سیزدهمین اجلاس icbc که یکی از بسته های سیاسی اقتصادی است در این استان برگزار می شود.

وی عنوان کرد: این اجلاس 10 بار در دیگر کشورها و دو بار در ایران برگزرا شد و گلستان امسال منیزبان این اجلاس خواهد بود.

غلامی گفت: ما سعی کردیم اجلاس را با ویژگیهای منحصربفردی برگزار کنیم که از جمله آن نمایشگاه توانمندیهای صادرایت استان خواهدبود.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان گفت: این اجلاس نقطعه عطفی برای استان خود بود که می تواند منجر به قراردادهای بزرگ تجاری شود.

وی گفت: از آنجاییکه برنامه تجارت و سرمایه گذاری بدون ظرفیت گسترش نیم یابد، سعی خواهیم کرد، این ظرفیتها را گسترش دهیم.

غلامی با اشاره به برگزاری نمایشگاه توانمندیهای گلستان گفت: این نمایشگاه در هزار و 500 متر بنا و 70 غرفه برگزار می شود و 41 مهمان خارجی و 120 مهمان داخلی دارد.