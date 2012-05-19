به گزارش خبرنگار مهر، جعفر محمودی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: دنیا با شتاب گسترده‌ای به سمت تجارت الکترونیک در سطح بین‌المللی حرکت می‌کند؛ چرا که این نوع تجارت تا حد زیادی کاهش هزینه‌ها را در پی داشته و سرعت گردش پول را افزایش می‌دهد. کشور ما نیز در سطح داخلی پیشرفت‌هایی در این خصوص داشته و حال باید در سطح بین‌المللی نیز این موضوع را دنبال کند چرا که در سطح بین‌المللی در نقطه صفر قرار داریم.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک افزود: در سطح داخلی، چند زیرساخت بزرگ و اصلی مانند گواهی الکترونیکی امضا، شبکه شباب (شبکه بزرگ ارتباطات بازرگانی)، نماد اعتماد برای سایت‌های تجاری اینترنتی و همچنین سامانه ستاد برای خریدهای دولتی را عملیاتی کرده‌ایم و حال باید جایگاه خود را در سطح بین‌المللی نیز تقویت کنیم.

وی تصریح کرد: برگزاری نخستین همایش منطقه‌ای تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیکی به میزبانی ایران، یکی از زمینه‌های فعال شدن ایران در سطح بین‌الملل تجارت الکترونیکی است و اینکه ایران تا چه اندازه می‌تواند این نوع تجارت را به مرکزیت خود در سطح منطقه، کشورهای (AFACT) و کشورهای عضو اکو افزایش دهد به تلاش خود ما بازمی‌گردد.

محمودی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ایران آمادگی کامل دارد تا زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی خود را بین‌المللی کند، در مورد راه اندازی پنجره واحد تجاری، گفت: هنوز به مرحله پیاده‌سازی در این خصوص نرسیده‌ایم اما این پنجره شامل انجام عملیات تجارت الکترونیکی در کلیه ارگان‌ها و فعالیت‌های مربوط به صادرات، واردات و ترانزیت کالاست و ما آمادگی ارائه آن به کشورهای منطقه را داریم.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک ادامه داد: ایران خود ایجاد کننده زیرساخت‌های مرتبط با تجارت الکترونیک در کشور است و این فرصتی است تا با انتقال آن به کشورهای منطقه به محوری برای فعالیت‌های تجارت الکترونیک در منطقه تبدیل شویم.