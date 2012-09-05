جذابترین طلای ایران بر سینه رحمان درخشید/ سیامند جاودانه شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، مسابقات وزنه برداری پارالمپیک 2012 لندن چهارشنبه شب با رقابت وزنه برداران در دسته 100+ کیلوگرم به اتمام رسید. این رقابت عرصه درخشش جوان ایرانی سیامند رحمان بود که در سالن وزنه برداری اکسل شهر لندن غوغایی به راه انداخت و با ارتقای رکورد پارالمپیک در دو نوبت قوی‌ترین مردان معلول جهان لقب گرفت.

سیامند رحمان در نخستین حرکت خود موفق به مهار وزنه 270 کیلوگرمی شد و با این حرکت رکورد پارالمپیک را بهبود بخشید. رحمان در دومین حرکت به راحتی وزنه 280 کیلوگرمی را مهار کرد و رکورد پارالمپیک را 10 کیلوگرم دیگر ارتقا داد. دلاورمرد اشنویه در سومین حرکت خود درخواست وزنه 301 کیلوگرمی را کرد تا رکورد جهان را که متعلق به خودش بود را یک کیلوگرم ارتقا دهد.

رحمان در حرکت سوم وزنه 301 کیلوگرمی را نتوانست مهار کند و با مهار وزنه 280 کیلوگرمی مدال طلای وزن 100+ کیلوگرم مسابقات وزنه برداری پارالمپیک 2012 لندن را با افتخار به گردن آویخت.

پس از سیامند رحمان که به راحتی قهرمان شد، "فارس العجیلی" از عراق با مهار وزنه 242 کیلوگرمی به مدال نقره وزن 100+ کیلوگرم مسابقات وزنه برداری پارالمپیک 2012 لندن دست یافت و "بائه چون کئون" از کره جنوبی با پرس وزنه 232 کیلوگرمی به مدال برنز این وزن رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مدال طلای سیامند رحمان پنجمین مدال ایران در روز هفتم بازی‎های پارالمپیک لندن بود. امروز همچنین علی محمدیاری (پرتاب دیسک)، جواد حردانی (پرتاب وزنه)، علی صادق‌زاده (وزنه برداری) و تیم ریکرو بانوان ایران صاحب مدال برنز شدند. کاروان ورزش ایران تاکنون در چهاردهمین دوره بازی‌های پارالمپیک به مدال‌های زیر دست پیدا کرده است:

مدال طلا:

جلیل باقری (پرتاب وزنه)، پیمان نصیری (دوی 1500 متر)، زهرا نعمتی (تیروکمان)، محسن کائیدی (پرتاب نیزه)، سیامند رحمان، نادر مرادی، علی حسینی و مجید فرزین (وزنه برداری)

مدال نقره:

مهرداد کرم‌زاده (پرتاب دیسک)، محسن کائیدی (پرتاب وزنه)، روح الله رستمی (وزنه برداری) و عبدالرضا جوکار (پرتاب نیزه)

مدال برنز:

ساره جوانمردی (تفنگ بادی 10 متر)، علی صادق‌زاده (وزنه برداری) و جواد حردانی (پرتاب وزنه)، علی محمدیاری (پرتاب دیسک) و ریکرو تیمی بانوان

چهاردهمین دوره بازی‌های پارالمپیک از 8 تا 18 شهریورماه به میزبانی لندن برگزار می‌شود. کاروان ورزش ایران با 79 ورزشکار جانباز و معلول در 13 رشته ورزشى (10 رشته جانبازان و معلولان و 3 رشته نابینایان و کم‌بینایان) با شعار "توکل، تلاش، میثاق با شهدا" در این دوره از بازی‌ها شرکت کرده است.