رقابت عکاسان بخش مستند در شیراز آغاز می شود

علی زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال مناسب علاقمندان از جشنواره اظهار داشت: دربخش عکس اولین جشنواره هنرهای تجسمی" بوم برکت" دو هزار و 870 اثر از 645 عکاس کشور به دبیرخانه ارسال شده است.

وی تصریح کرد: رقابتهای بخش عکس مستند اولین جشنواره هنرهای تجسمی" بوم برکت"، یکم خردادماه با برگزاری جلسه توجیهی برای عکاسان شرکت کننده در جشنواره آغاز می شود.

دبیر بخش عکس اولین جشنواره هنرهای تجسمی" بوم برکت" ادامه داد: در بخش عکس مستند 36 عکاس در روزهاییکم و دوم خرداد با یکدیگر به رقابت می پردازند که شش نفر آنان عکاسان شیرازی هستند و در توری دو روزه موضوع فرهنگ عمومی و زندگی شهری با پس زمینه مجموعه زندیه شیراز را عکاسی می کنند.

زمانی بیان داشت: در بخش خلاقه نیز 33اثر عکاسان توسط هیئت داوران انتخاب شده که در نهایت پنج اثر برگزیده می شود که داوران این بخش و شیراز سومین حرم اهل بیت دکترمهدی مقیم نژاد، افشین شاهرودی، کیارنگ علایی و داوران بخش مستند دکتر محمد ستاری، استاد اسعد نقش بندی و اسماعیل عباسی هستند.

دبیر بخش عکس این جشنواره یادآور شد: در بخش ویژه شیراز سومین حرم اهل بیت برگزیدگان نهایی مشخص شده اند و در بخش زیر 18 سال جشنواره نیز داوران اثری را به عنوان برگزیده انتخاب نکردند.

زمانی سپس از برگزاری چهار کارگاه آموزش عکاسی از تاریخ یکم تا چهارم خرداد سال جاری در مرکز اسناد وکتابخانه ملی شیراز، افتتاح نمایشگاه آثار برگزیده چهار خرداد در نگارخانه حوزه هنری فارس، تحلیل وبررسی آثاررسیده به بخش عکس جشنواره " بوم برکت" 4 خرداد در سالن مرکز اسناد وکتابخانه ملی خبر داد.

وی همچنین به برگزاری نمایشگاه آثار برگزیده بخش عکاسی اولین جشنواره هنرهای تجسمی"بوم برکت" در نگارخانه خانه عکاسان تهران وسپس در سایر نقاط کشور اشاره کرد.

دبیر بخش عکس اولین جشنواره هنرهای تجسمی" بوم برکت" ابراز داشت: آثار برگزیده عکاسی در بخش مستند و خلاقه اولین جشنواره هنرهای تجسمی" بوم برکت" در سایت hh.fest .irبه نمایش گذاشته شده است.

به گزارش مهر، کارگاههای عکاسی به شرح زیر برگزار می شود: یکم خرداد ساعت 19تا21 کارگاه عکاسی مستند وچشم سوم مدرس استاد اسعد نقش بندی در سالن مرکز سناد وکتابخانه ملی.

دوم خرداد ساعت 19 تا21 کارگاه عکاسی مستند نگاری نوین مدرس دکتر محمد ستاری در سالن مرکز سناد وکتابخانه ملی

سوم خرداد ساعت 17 تا 19 کارگاه نشانه شناسی در عکاسی مدرس احسان قنبری فرد در سالن مرکز اسناد وکتابخانه ملی

چهارم خرداد ساعت 14تا16 کارگاه عکاسیfine artمدرس دکترمهدی مقیمی نژاددر سالن حوزه هنری فارس