به گزارش خبرنگار مهر، دکتر انسیه خزعلی رئیس جدید دانشگاه الزهراء (س) پس از قبول پست ریاست این دانشگاه، برای آگاهی از وضعیت بخش های مختلف دانشگاه به صورت جداگانه با کارمندان، اعضای هیات علمی و دانشجویان نشست هایی برگزار می کند.

وی همچنین در برنامه های خود، زمانی را هم به بازدید از خوابگاه ها و جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان ساکن در این خوابگاه ها اختصاص داده است که در این جلسه دانشجویان مشکلات و مسایل خود را مطرح کردند.

به گفته دانشجویان دانشگاه الزهرا پس از برگزاری این جلسه،‌ رئیس دانشگاه شب را نیز در خوابگاه دانشجویان سپری کرد.

همچنین دکتر خزعلی در تریبون آزاد دانشجویی که توسط بسیج دانشجویی دانشگاه برگزار شده بود، حضور یافته و با اشاره به وجود شورای تعاملات دانشجویی، از هرگونه تشکل مشورتی دیگری که با سازوکارهای پیشنهادی خود دانشجویان انتخاب و به مدیریت دانشگاه مشورت رساند استقبال کرد.

وی با اعلام پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود در سایت دانشگاه از دانشجویان خواسته است تا مشکلات و مسائل خود را از طریق ایمیل و یا پیامک با وی در میان بگذارند.