حذف رقیب عشقی در دوئل مرگبار

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 22 و 30 دقیقه 26 اردیبهشت امسال ماموران پلیس از قتل پسر جوانی در خیابان سردار جنگل با خبر شدند.

با حضور ماموران در محل و تایید خبر، بلافاصله موضوع به قاضی کشیک ویژه قتل و پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام شد که با حضور بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی تهران و تیم بررسی صحنه جرم ، تحقیقات از همان محل وقوع جنایت در دستور کار کارآگاهان اداره دهم قرار گرفت .

با آغاز تحقیقات ، زنی حدود 25 ساله به نام "مینا . ز" در اظهارات اولیه خود به کارآگاهان گفت : پشت چراغ قرمز توقف کرده بودم که ناگهان دو نفر پس از سوار شدن به داخل ماشین ، با یکدیگر درگیر شده و یکی از آنها با اسلحه اقدام به تیراندازی به نفر دوم ـ در صندلی جلو ـ کرد و پس از آن نیز از ماشین پیاده و از محل متواری شد .

با توجه به اظهارات "مینا . ز" و وجود تناقضات متعدد میان گفته های وی با اسناد و مدارک به دست آمده از بررسی صحنه جنایت ، کارآگاهان اقدام به بازداشت مینا و انتقال وی به اداره دهم کردند .

با انتقال مینا به اداره دهم و آغاز تحقیقات تخصصی ، وی به ناچار لب به اعتراف گشود و در اعترافات خود عنوان داشت که جنایت از سوی جوانی 24 ساله به نام "فرزاد . الف" انجام شده که از چندی پیش به او پیشنهاد ازدواج داده است .

مینا ادامه داد: از چند ماه پیش فرزاد به من پیشنهاد ازدواج داده بود و این در حالی بود که جوان دیگری به نام محسن . ف 33 ساله نیز از من درخواست ازدواج کرد. همین موضوع باعث شد تا نتوانم به فرزاد که در پیشنهاد خود پافشاری می کرد ، جواب مشخصی بدهم . شب حادثه نیز در حالیکه قصد داشتم تا شرایط ازدواج خود را با محسن در میان بگذارم و به او بگویم که من به فرد دیگری یعنی فرزاد علاقه دارم ، ناگهان فرزاد سوار ماشین شد و پس از قدری درگیری با محسن ، با شلیک گلوله اقدام به کشتن محسن کرد و بلافاصله از محل متواری شد .

با شناسایی متهم پرونده ، دستگیری وی در دستور کار اداره دهم قرار گرفت و کارآگاهان در تحقیقات خود دریافتند که وی پس از ارتکاب جنایت ، تهران را به مقصد شمال کشور ترک کرده که با آموزش های ارائه شده به خانواده متهم ، سرانجام او 30 اردیبهشت با مراجعه حضوری به اداره دهم ، خود را به کارآگاهان تسلیم کرد .

متهم در اعترافات خود با اعتراف صریح به ارتکاب جنایت ، در اولین اظهارات خود به کارآگاهان گفت : به هیچ عنوان قصد کشتن مقتول را نداشتم و تنها می خواستم تا با اسلحه او را بترسانم که ناگهان اسلحه شلیک شد و گلوله به سرش خورد . چند وقتی بود که با وجود تماس های فراوان برای گرفتن پاسخ درخواست ازدواجم ، مینا پاسخ تلفن های مرا نمی داد و هر بار که جواب تماس هایم را می داد ، به بهانه های مختلف از دادن جواب نهایی به من خودداری می کرد . برای همین با تصور اینکه او قصد ازدواج با شخص دیگری را دارد ، تصمیم گرفتم تا او را تحت نظر بگیرم . شب حادثه ، مینا را در میدان پونک با جوان دیگری دیدم که آن جوان سوار ماشین مینا شد و به سمت خیابان سردار جنگل حرکت کردند . پس از آنکه جلو ماشین مینا را گرفتم ، به صندلی عقب ماشین رفتم و از آن جوان پرسیدم که در داخل ماشین مینا چه کاری دارد که او پاسخ داد "به تو هیچ ارتباطی ندارد" و پس از آن بود که میان ما دو نفر درگیری ایجاد شد . مقتول از لحاظ بدنی از من بسیار قوی تر بود و وقتی که دیدم او در حال کتک زدن من است ، قصد داشتم تا با اسلحه ای که از چند روز قبل تهیه کرده بودم او را بترسانم که ناگهان گوله ای از اسلحه شلیک شد و به سر مقتول خورد .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده - معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ - با اشاره به کشف سلاح از سوی خانواده متهم و تحویل آن به پلیس آگاهی ، گفت : با توجه به اعتراف صریح متهم ، قرار بازداشت موقت از سوی قاضی برای متهم صادر و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی و همچنین مشخص شدن نحوه و زمان تهیه سلاح در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.

