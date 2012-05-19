سامانه تخصصی تئاتر البرز متعلق به همه اهالی تئاتر استان است

افشین سخایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص محتوای سامانه تخصصی تئاتر البرز مهمترین ویژگی این سامانه را دربرگیری آن برشمرد و گفت: در این سامانه تئاتر استان البرز دیده شده است و منحصر به اتفاقات مربوط به تئاتر در ادارات فرهنگ و ارشاد و هنرمندان آن نیست.



وی تصریح کرد: هر اتفاق و خبری که مربوط به تئاتر باشد حتی اگر در سایر دستگاههای استان روی دهد، برای اطلاع رسانی در این سامانه درج می شود.



سخایی افزود: به عنوان نمونه خبرهای تئاتر کانون پرورش فکری، حوزه هنرِی، آموزش و پرورش، شهرداریها و...آخرین اخبار این حوزه در استان، کشور و دنیا در این سامانه اطلاع رسانی می شود.



وی ادامه داد: همچنین در این سامانه لینکهای مرتبط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تئاتر شهر، تالار وحدت، نشریه نمایش و تئاتر شهرستانهای کشور ...آورده شده است که اخبار و رویدادهای حوزه تئاتر را به سهولت در دسترسی علاقه مندان قرار می دهد.

به گفته سخایی این سایت همچنین این امکان را در اختیار هنرمندان تئاتر البرز قرار می دهد تا از طریق فراخوان در جشنواره های داخلی و خارجی شرکت کنند.

اداره کل ارشاد البرز از نظر مالی و اطلاعاتی همکاری کند



وی با بیان اینکه این سامانه در مراحل اولیه راه اندازی قرار دارد، افزود: ادامه فعالیت این سامانه هم از نظر اعتبار و هم اطلاعات مستلزم همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد استان است.

این هنرمند هدف از راه اندازی این سامانه را اطلاع رسانی کامل از تئاتر البرز عنوان کرد و گفت: معتقدیم این حرکت سرآغاز اتفاقی خوب برای تئاتر و سرمایه گذاری برای معرفی تئاتر البرز است ؛ زیرا متاسفانه اطلاعات درستی از تئاتر استان در دست نیست.

سخایی یادآور شد: از طریق این سامانه تبادل اطلاعات با سایر استانهای دیگر با سهولت بیشتری انجام می شود.